TBMM’de 5G Testi: Mobil İndirme Hızı 1500 Megabite Ulaştı

Türkiye, 1 Nisan 2026 tarihinde 5G teknolojisine geçiş yapmayı planlarken, bu yeni nesil mobil iletişim sisteminin testleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dahil olmak üzere birçok bölgede devam ediyor. TBMM’de gerçekleştirilen testlerde, mobil indirme hızının 1500 megabite kadar ulaştığı bildirildi.

5G Test Süreçleri ve Kullanım Alanları

5G teknolojisinin tanıtımı amacıyla yapılan ihale bu ay içinde gerçekleştirilecek olup, ülke genelinde 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla kullanıma sunulması hedefleniyor. Bu süreçte, 5G, Türk futbolundaki "4 büyükler" olarak bilinen takımların stadyumlarında, İstanbul Havalimanı’nda ve yaklaşık 30 farklı tesiste test ediliyor. TBMM’de de özel bir baz istasyonu kurularak bu teknoloji üzerinde pilot uygulama süreçleri başlatıldı.

En Geniş Katılımlı Test 1 Ekim’de Gerçekleşti

TBMM’nin yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim, 5G teknolojisinin en geniş katılımlı testinin yapıldığı gün olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı açılış oturumunda, siyasetçiler, diplomatlar, iş insanları ve bürokratlar, 5G teknolojisini deneyimleme fırsatı buldular. Testler sırasında, kullanıcıların baz istasyonuna olan mesafesi, yoğunluğu ve süreleri gibi faktörlere bağlı olarak hız değişiklikleri gözlemlendi. Ancak genel olarak 5G’nin beklentileri karşıladığı ve kullanıcıların hızdan memnun kaldığı ifade edildi.

5G'nin Önemi ve Geleceği

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, 5G’nin dijitalleşmenin arttığı günümüzde önemli bir gereklilik haline geldiğini vurguladı. Karaismailoğlu, Türkiye’nin uzun zamandır çeşitli alanlarda bu teknolojiyi test ettiğini belirterek, İstanbul Havalimanı ve stadyumlar gibi önemli noktalarda 5G’nin aktif olarak kullanıldığını ifade etti. “5G artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olmak zorunda. Biz de onun gerekliliklerini uyguluyoruz.” dedi.

İhale Süreci ve Altyapı Yatırımları

5G ihalesinin 16 Ekim’de yapılacağı ve operatörlerin frekanslar için teklifler sunacağı belirtiliyor. Karaismailoğlu, frekans ihalesinden sonra altyapı yatırımlarının hızlanacağını ve 2026 yazına doğru 5G’nin Türkiye’nin her yerinde deneyimlenmeye başlanacağını ifade etti. Bunun yanı sıra, makineler arası iletişim, fabrikalar ve sağlık alanında 5G’nin sağladığı avantajlar da gündeme geldi. Karaismailoğlu, “Hızlar yaklaşık 20 kat artacak. Akıllı şehirler, akıllı evler ve akıllı ulaşım gibi sistemlerle, 5G zorunluluk haline geldi.” şeklinde konuştu.

Test Sonuçları ve Beklentiler

5G hız testi gerçekleştiren Karaismailoğlu, TBMM kampüsünde yapılan testlerde indirme hızının 1000 megabit seviyelerine ulaştığını kaydetti. Bu gelişme üzerine, “Hayırlı olsun, TBMM’de kullandığımız 5G’yi yakın zamanda Türkiye’nin bütün bölgelerinde kullanacağız, dijital çağın gerekliliği olan bu hızı hep birlikte deneyimleyeceğiz.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, mevcut 600 bin kilometre olan fiber ağın, 1.5 milyon kilometreye ulaştırılması için 5G’nin önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.