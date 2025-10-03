T10F Elektrikli Otomobil Pazarına Güçlü Giriş Yaptı

Türkiye'nin mobilite alanındaki öncü markası Togg, yeni elektrikli otomobili T10F ile pazara sağlam bir adım attı. 15 Eylül 2023 tarihinde satışa sunulan T10F, kısa sürede elektrikli araç pazarında önemli bir yer edinerek, eylül ayında 1194 adet satıldı. Bu satış rakamı, T10F'yi Türkiye'de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil konumuna taşıdı. Aynı dönemde Tesla, 1664 adetlik satışla ilk sırada yer alırken, Togg'un ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sırayı aldı.

Elektrikli Araç Satışlarındaki Artış

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, eylül ayında toplam otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,77 oranında artış göstererek 88 bin 274 adede ulaştı. Elektrikli araçların toplam otomobil satışları içindeki payı ise yüzde 18 olarak belirlendi. Bu veriler, Türkiye'deki elektrikli araç pazarının giderek büyüdüğünü ve Togg'un bu pazara sunduğu yenilikçi ürünlerin etkisini ortaya koyuyor.

T10F Modelinin Özellikleri

Togg T10F, dijital platformu Trumore üzerinden sipariş edilebiliyor ve fiyatları 1 milyon 860 bin liradan başlamaktadır. T10F'nin V1 RWD standart menzil versiyonu 1 milyon 860 bin lira, V1 RWD uzun menzil versiyonu 2 milyon 170 bin lira ve V2 RWD uzun menzil versiyonu ise 2 milyon 345 bin lira fiyat etiketine sahip. Ayrıca, T10F, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğini değerlendiren bağımsız Euro NCAP programından en yüksek seviye olan 5 yıldız almayı başardı.

Hızlı Şarj ve Güvenlik Özellikleri

T10F, hızlı şarj sistemi sayesinde 28 dakikada bataryasını yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine çıkarabiliyor. Araç, uzaktan güncellemeler ile sürekli olarak kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleriyle donatılmış durumda. Yedi hava yastığı, sağlam altyapısı ve çeşitli güvenlik özellikleri ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca, trafik işareti algılama sistemi, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi gibi özellikleri standart olarak bulunuyor.

T10F'nin V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı ve gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikler standart olarak sunulmakta, otomatik park asistanı ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Togg, T10F ile elektrikli otomobil pazarında dikkat çekici bir yer edinmiş olup, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için çeşitli finansman destekleri de sunmakta.