Steam Machine'in Fiyatı Sızdırıldı: Rakipleri PS5 Pro ve Xbox Series X'i Geçiyor

Valve'ın oyun konsolu benzeri bilgisayarı olan Steam Machine'in fiyatı sızdırıldı. Eğer bu sızdırılan bilgiler doğruysa, Steam Machine'in fiyatı, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X gibi rakiplerini geride bırakacak. Oyun meraklıları ve teknoloji takipçileri için bu gelişme, önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Steam Machine'in Sızdırılan Fiyatları

Valve, Steam Machine’i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Ancak, bu yeni cihazın "fiyat" ve "satış tarihi" gibi kritik bilgileri hala gizli kalmıştı. Son günlerde, bu konudaki belirsizlikler bir nebze olsun aydınlatıldı. Tom's Hardware'da yer alan habere göre, Çek bir perakendeci, Steam Machine’in 512GB modelini vergiler hariç 950 dolar, 1TB modelini ise 1.070 dolar olarak listeledi. Bu fiyatların sızdırıldığı iddia edilse de, fiyat etiketleri aslında perakendecinin web sitesinin kaynak kodları arasında gizlenmiş durumda.

Ek Sızıntılar ve Güvenilirlik

Ayrıca, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) "Hajedan" takma ismiyle tanınan bir kullanıcı, Çekya'nın en büyük perakendecilerinden birinin de Steam Machine’i benzer fiyatlarla listelediğini keşfetti. Bu iki sızıntı, fiyatların bir nebze güvenilirlik kazanmasına yardımcı olsa da, bu fiyatların yer tutucu (placeholder) veya tahmini olabileceği de belirtiliyor. Valve, resmi bir açıklama yapana kadar bu fiyatlara temkinli yaklaşmanın en mantıklısı olduğu vurgulanıyor.

Rakiplerle Fiyat Karşılaştırması

Eğer sızdırılan fiyatlar doğruysa, Steam Machine, PlayStation 5'ten (disk sürücülü model) yaklaşık %50 daha pahalı, Xbox Series X'ten (disk sürücülü 1TB model) ise %27 daha pahalı olabilir. PlayStation 5 Pro'nun çıkışında önerilen perakende satış fiyatı ise 699,99 ABD doları olarak belirlenmişti. Bu durum, Steam Machine'in rakiplerinden daha yüksek bir fiyat segmentinde yer alacağını gösteriyor.

Donanım Fiyatlarının Etkisi

Valve’ın geleneksel konsol üreticilerinin aksine, Steam Machine’i sübvanse etmeyeceği, yani donanım üzerinden zarar etmeyeceği biliniyor. Bunun yerine, Valve, Steam Machine’i standart bir oyun bilgisayarı gibi fiyatlandırmayı planlıyor. Ancak, Steam Machine'in piyasaya sürülmesi, küresel bir bellek kıtlığının ortasında gerçekleşecek. Bu durum, depolama ve bellek fiyatlarının artmasına neden oldu. Valve, fiyatları düşük tutmayı ve kâr marjlarını sınırlamayı hedeflese de, artan bileşen maliyetleri bu hedefi zorlaştırıyor.

Gelecek Beklentileri

Valve, geçen yılın kasım ayında tanıttığı Steam Machine için henüz net bir fiyat veya çıkış tarihi açıklamamıştı. Ancak, şirketin 2026'nın ilk çeyreğinde olası bir lansman gerçekleştirebileceği yönünde işaretler mevcut. Şimdi, teknoloji dünyası ve oyun severler, Valve'ın bu programa uyup uymayacağını merakla bekliyor.