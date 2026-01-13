Dolar
43,1572 %0.1
Euro
50,3694 %0.07
Gram Altın
6.360,51 % -0,11
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Steam Machine'in Fiyatı Sızdırıldı: Rakipleri PS5 Pro ve Xbox Series X'i Geçiyor

Steam Machine'in Fiyatı Sızdırıldı: Rakipleri PS5 Pro ve Xbox Series X'i Geçiyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Steam Machine'in Fiyatı Sızdırıldı: Rakipleri PS5 Pro ve Xbox Series X'i Geçiyor
Okunma Süresi: 2 dk

Valve'ın oyun konsolu benzeri bilgisayarı olan Steam Machine'in fiyatı sızdırıldı. Eğer bu sızdırılan bilgiler doğruysa, Steam Machine'in fiyatı, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X gibi rakiplerini geride bırakacak. Oyun meraklıları ve teknoloji takipçileri için bu gelişme, önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Steam Machine'in Sızdırılan Fiyatları

Valve, Steam Machine’i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Ancak, bu yeni cihazın "fiyat" ve "satış tarihi" gibi kritik bilgileri hala gizli kalmıştı. Son günlerde, bu konudaki belirsizlikler bir nebze olsun aydınlatıldı. Tom's Hardware'da yer alan habere göre, Çek bir perakendeci, Steam Machine’in 512GB modelini vergiler hariç 950 dolar, 1TB modelini ise 1.070 dolar olarak listeledi. Bu fiyatların sızdırıldığı iddia edilse de, fiyat etiketleri aslında perakendecinin web sitesinin kaynak kodları arasında gizlenmiş durumda.

Ek Sızıntılar ve Güvenilirlik

Ayrıca, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) "Hajedan" takma ismiyle tanınan bir kullanıcı, Çekya'nın en büyük perakendecilerinden birinin de Steam Machine’i benzer fiyatlarla listelediğini keşfetti. Bu iki sızıntı, fiyatların bir nebze güvenilirlik kazanmasına yardımcı olsa da, bu fiyatların yer tutucu (placeholder) veya tahmini olabileceği de belirtiliyor. Valve, resmi bir açıklama yapana kadar bu fiyatlara temkinli yaklaşmanın en mantıklısı olduğu vurgulanıyor.

Rakiplerle Fiyat Karşılaştırması

Eğer sızdırılan fiyatlar doğruysa, Steam Machine, PlayStation 5'ten (disk sürücülü model) yaklaşık %50 daha pahalı, Xbox Series X'ten (disk sürücülü 1TB model) ise %27 daha pahalı olabilir. PlayStation 5 Pro'nun çıkışında önerilen perakende satış fiyatı ise 699,99 ABD doları olarak belirlenmişti. Bu durum, Steam Machine'in rakiplerinden daha yüksek bir fiyat segmentinde yer alacağını gösteriyor.

Donanım Fiyatlarının Etkisi

Valve’ın geleneksel konsol üreticilerinin aksine, Steam Machine’i sübvanse etmeyeceği, yani donanım üzerinden zarar etmeyeceği biliniyor. Bunun yerine, Valve, Steam Machine’i standart bir oyun bilgisayarı gibi fiyatlandırmayı planlıyor. Ancak, Steam Machine'in piyasaya sürülmesi, küresel bir bellek kıtlığının ortasında gerçekleşecek. Bu durum, depolama ve bellek fiyatlarının artmasına neden oldu. Valve, fiyatları düşük tutmayı ve kâr marjlarını sınırlamayı hedeflese de, artan bileşen maliyetleri bu hedefi zorlaştırıyor.

Gelecek Beklentileri

Valve, geçen yılın kasım ayında tanıttığı Steam Machine için henüz net bir fiyat veya çıkış tarihi açıklamamıştı. Ancak, şirketin 2026'nın ilk çeyreğinde olası bir lansman gerçekleştirebileceği yönünde işaretler mevcut. Şimdi, teknoloji dünyası ve oyun severler, Valve'ın bu programa uyup uymayacağını merakla bekliyor.

#Haber
#Steam
#Teknoloji
#Valve
Altay Efsane Futbolcusuna Veda Edildi
Altay Efsane Futbolcusuna Veda Edildi
#Spor / 13 Ocak 2026
Türkiye'nin ABD ve İran İlişkileri: Denge Politikası Üzerine Bir Değerlendirme
Türkiye'nin ABD ve İran İlişkileri: Denge Politikası Üzerine Bir Değerlendirme
#Ekonomi / 13 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
2025'in En Çok Oynanan Oyunları: PUBG Tahtını Kaybetti mi?
2025'in En Çok Oynanan Oyunları: PUBG Tahtını Kaybetti mi?
Teknoloji
Türkiye’nin İlk ve Tek Yerli Zaman Sunucusu: SynChoronos 700 Serisi
Türkiye’nin İlk ve Tek Yerli Zaman Sunucusu: SynChoronos 700 Serisi
Bozüyük'te KGYS Denetimlerinde Üç Önemli İhlal Tespit Edildi
Bozüyük'te KGYS Denetimlerinde Üç Önemli İhlal Tespit Edildi
Sendika, Bankkart Liraları Alamayan Personeller İçin Ziraat Bankası'na Başvurdu
Sendika, Bankkart Liraları Alamayan Personeller İçin Ziraat Bankası'na Başvurdu
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Siyasi Eleştiri
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Siyasi Eleştiri
Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Ufuk Özkan'dan Korkutan Haber: Yeniden Hastaneye Kaldırıldı
Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Ufuk Özkan'dan Korkutan Haber: Yeniden Hastaneye Kaldırıldı
Volkan Demirel: Ederson Benden Daha İyi Kaleci
Volkan Demirel: Ederson Benden Daha İyi Kaleci
1 ABD Doları 1 Milyon İran Riyali'ni Aştı
1 ABD Doları 1 Milyon İran Riyali'ni Aştı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft