Haberin Gündemi Teknoloji Sony’den Şaşırtan Hamle! PS5 Slim Avrupa’da Tartışma Yarattı

Sony’den Şaşırtan Hamle! PS5 Slim Avrupa’da Tartışma Yarattı

PS5 Slim’in dijital versiyonunda depolama alanı 1 TB’tan 825 GB’a düşüyor. Fiyat sabit kaldı ama oyuncular Avrupa’da ikiye bölündü.

Yayınlanma
14
Sony’den Şaşırtan Hamle! PS5 Slim Avrupa’da Tartışma Yarattı
Okunma Süresi: 1 dk

Sony, Avrupa’daki oyunseverleri yakından ilgilendiren şaşırtıcı bir karar aldı. Normalde fiyat artışına gitmesi beklenen şirket, PlayStation 5 Slim’in dijital versiyonunda farklı bir yola başvurdu. Konsolun depolama kapasitesi 1 TB’tan yeniden 825 GB seviyesine düşürülecek.

Teknoloji dünyasında geniş yankı uyandıran bu hamle, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Çünkü 2023’te tanıtılan PS5 Slim’in en dikkat çekici özelliği, 825 GB’tan 1 TB’a yükseltilmiş depolama kapasitesiydi. Şimdi ise tam tersi bir geri adım söz konusu.

Sızan belgelere göre, “CFI-2100” kod adlı yeni model yalnızca dijital sürüm için bu kısıtlamaya gidecek. Disk sürücülü standart Slim modelinde ise 1 TB SSD korunacak. Ayrıca konsolun kutusunda “825 GB” ibaresinin, 4K ve HDR logolarının yanında açıkça belirtileceği konuşuluyor.

Yeni modellerin 13 Eylül 2025 itibarıyla Avrupa pazarına girmesi ve fiyatın 499 euro seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu kararı eleştirirken, bazıları da “zamdan iyidir” diyerek Sony’ye destek verdi.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
