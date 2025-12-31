Kahramanmaraş'ta Belediye Otobüsü Kaza Yaptı

Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Kentin cadde ve sokakları karla kaplanırken, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede, Onikişubat ilçesinde meydana gelen bir kaza, kar yağışının getirdiği koşulları bir kez daha gözler önüne serdi.

Kazanın Ayrıntıları

Onikişubat ilçesinde, Çocuk Hastanesi önünde bir halk otobüsü, buzlanma nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı. Olayda yaralanan kimse olmazken, maddi hasar oluştuğu bildirildi. Kazanın ardından emniyet ekipleri, bölgedeki trafik güvenliğini artırmak için kontrollü uygulamalara başladı. Sürücüler, hız ve takip mesafesi konularında uyarılarak, dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Belediyeden Karla Mücadele Çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkilerini azaltmak için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, özellikle ana arterlerde ve yoğun kullanılan güzergâhlarda kar birikintilerinin önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, sürücülerden zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi. Bu durum, hem bireysel güvenlik hem de trafik akışının sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Hava Koşulları ve Ulaşımda Yaşanan Zorluklar

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışının, önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Hava koşulları, ulaşımda yaşanan zorlukları artırırken, vatandaşların bu süreçte dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Kentin çeşitli noktalarında yaşanan buzlanma, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmasını gerektiriyor. Yetkililer, hava durumunu takip ederek gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.