San Francisco'da Elektrik Kesintisi ve Sürücüsüz Araçların Trafiği Kilitlemesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji merkezi San Francisco, geçtiğimiz hafta sonu büyük bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum, sürücüsüz araçların yollarda donak kalmasına ve trafik akışının ciddi şekilde aksamasına neden oldu. Kesintinin etkileri, şehir genelinde günlük yaşamda önemli aksaklıklara yol açtı.

Elektrik Kesintisi ve Etkileri

California eyaletindeki San Francisco'da, cumartesi günü meydana gelen elektrik kesintisi, yaklaşık 130.000 Pacific Gas and Electric (PG&E) müşterisini etkileyerek şehrin neredeyse üçte birinin karanlığa gömülmesine neden oldu. Kesinti, Noel öncesi yoğun bir hafta sonuna denk geldiği için, birçok mağaza ve restoranın faaliyetlerini durdurmasına yol açtı. Bu durum, hem ticari hayatı hem de vatandaşların günlük rutinlerini olumsuz etkiledi.

Sürücüsüz Araçların Donması

Yaşanan elektrik kesintisi, otonom araç hizmeti sunan Waymo'nun faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Şehir genelindeki kavşaklarda duraklayarak hareketsiz kalan sürücüsüz araçlar, trafik akışını büyük ölçüde engelledi. Waymo, kesintinin neden olduğu trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle hizmetini geçici olarak askıya almak zorunda kaldı. Şirketin bir sözcüsü, bu durumun acil durum araçlarını da engellediğini belirtti.

Toplu Taşımadaki Aksaklıklar

Elektrik kesintisi, şehirdeki toplu taşıma sisteminde de ciddi aksaklıklara yol açtı. San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı, yaşanan durumla ilgili olarak vatandaşlara gereksiz seyahatlerden kaçınma tavsiyesinde bulundu. Kesintinin ardından şehirdeki ulaşım sisteminin durumu, hem yerel yönetimler hem de vatandaşlar için endişe verici bir konu haline geldi.

Bu olay, teknoloji ve altyapı sistemlerinin ne denli iç içe geçmiş olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, otonom araçların şehir içi ulaşımındaki rolü üzerine de düşünmeye sevk etti. Elektrik kesintisinin ardından San Francisco'da yaşananlar, teknoloji odaklı şehirlerin karşılaşabileceği zorlukları gösteriyor.