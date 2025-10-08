POCO’nun İlk Kavisli Ekranlı Telefonu: POCO X7

Xiaomi'nin alt markası POCO, akıllı telefon pazarında yeni bir dönemi başlatan X7 modelini tanıttı. Bu model, POCO'nun ilk kavisli ekranına sahip telefon olma özelliğini taşıyor ve kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Alüminyum çerçeveleri, güçlü kamera sistemleri ve pratik kullanım özellikleriyle POCO X7, hem estetik hem de işlevsellik arayan kullanıcılar için uygun bir alternatif sunuyor. Üstelik, fiyatı da rekabetçi bir seviyede konumlanmış durumda.

Şık Tasarım ve Göz Alıcı Ekran

POCO X7, 6.67 inç boyutundaki AMOLED kavisli ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran, hem görsel deneyimi zenginleştiriyor hem de kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Yeşil, gri ve siyah gibi renk seçenekleriyle farklı zevklere hitap eden model, özellikle siyah versiyonundaki sarı detaylarla dinamik bir görünüm kazanıyor. Ekranın 120 Hz yenileme hızı ve 3000 nit tepe parlaklığı, kullanıcıların akıcı bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Güçlü Donanım ve Uzun Süreli Kullanım

POCO X7, Dimensity 7300-Ultra işlemcisiyle güçlü bir performans sunuyor. 8 veya 12 GB RAM seçenekleriyle birlikte, 6 GB sanal RAM desteği de mevcut. Depolama alanı konusunda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için 256 GB ve 512 GB gibi geniş seçenekler sunuluyor. Bu özellikler, yoğun kullanım senaryolarında bile sorunsuz bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, 5110 mAh kapasitesindeki bataryası, 30 saatten fazla kesintisiz kullanım süresi sunarak kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli oluyor.

Gelişmiş Kamera Sistemleri

Fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için POCO X7, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile donatılmış. Bu kombinasyon, çeşitli fotoğrafçılık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlandı. Ayrıca, 20 MP'lik selfie kamerası, özellikle gün ışığında etkileyici fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyor. POCO X7'nin kamera performansı, kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarına da katkıda bulunuyor.

Tüm bu özellikleriyle POCO X7, 18.499 TL'lik fiyat etiketiyle piyasada yerini alıyor. Hem tasarım hem de donanım açısından güçlü bir seçenek sunan bu model, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak nitelikte bir akıllı telefon olmayı hedefliyor.