Microsoft'tan İsrail Ordusu ile İlgili Önemli Karar: Bazı Hizmetler Devre Dışı Bırakıldı

Microsoft, İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik kitlesel telefon dinlemeleri için kendi teknolojisini kullandığına dair bulguların ortaya çıkmasının ardından bazı hizmetlerini devre dışı bırakma kararı aldığını duyurdu. Şirketin bu adımı, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara yol açtı.

İnceleme Süreci ve Bulunan Sonuçlar

Ağustos ayında Guardian ve diğer medya kuruluşlarının yürüttüğü ortak bir soruşturma, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilerin cep telefonu görüşmelerini kaydetmek amacıyla Microsoft'un bulut yazılımı Azure'u kullandığını ortaya koymuştu. Bu bulgular, Microsoft'un iç inceleme sürecini başlatmasına neden oldu.

Microsoft Başkanı'ndan Açıklama

Microsoft Başkanı Brad Smith, şirketin resmi blogunda yaptığı açıklamada, "Biz sivillerin kitlesel gözetimine hizmet edecek teknoloji sağlamıyoruz" ifadelerine yer verdi. Smith, incelemenin devam ettiğini ancak İsrail Savunma Bakanlığı'nın Hollanda'daki Azure depolama kapasitesi ve yapay zeka hizmetlerini kullanmasına dair bulguların, Guardian'ın haberini desteklediğini vurguladı.

Belirli Hizmetlerin Durdurulması

Bu gelişmelerin ardından Smith, bakanlığın belirli aboneliklerini, özellikle bulut depolama ve yapay zeka hizmetlerini "sonlandırma ve devre dışı bırakma" kararı aldıklarını açıkladı. Ancak, bu kararın İsrail ve Orta Doğu’daki diğer ülkelere sağlanan siber güvenlik hizmetlerini etkilemeyeceği belirtildi.

Filistin Yanlısı Grupların Tepkisi

Filistin yanlısı gruplar, Microsoft'un aldığı bu kararı memnuniyetle karşıladı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Washington şubesi direktörü İmraan Siddiqi, "Bu cesurca karşı çıkan teknoloji çalışanları için bir zafer noktasıdır" şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, "No Azure for Apartheid" adlı kampanya grubu da Microsoft'un kararını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

Şirket İçi Protestolar ve Çalışanlar

Son günlerde Microsoft'un İsrail ile olan ilişkilerine karşı şirket içinde protestolar artarken, bazı çalışanların işine son verildiği bilgisi de gündeme geldi. Guardian’ın yürüttüğü soruşturma, İsrail-Filistin yayın organı +972 Magazine ve İbranice yayın yapan Local Call ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi.

Gazze'deki İnsani Kriz

İsrail’in son iki yılda Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybetti ve bölgedeki nüfus büyük ölçüde yerinden edildi. Birleşmiş Milletler ve birçok hukuk uzmanı, bu saldırıları "soykırım" olarak nitelendirmekte ve uluslararası toplumda bu duruma karşı tepkiler artmaktadır. Microsoft’un aldığı bu karar, bu bağlamda dikkatle izlenmektedir.