Dolar
42,8579 %0.06
Euro
50,7267 %0.06
Gram Altın
6.182,75 % -0,16
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Kullanıcılar Artık ChatGPT'nin Ruh Halini Değiştirebilecek

Kullanıcılar Artık ChatGPT'nin Ruh Halini Değiştirebilecek

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kullanıcılar Artık ChatGPT'nin Ruh Halini Değiştirebilecek
Okunma Süresi: 2 dk

OpenAI, kullanıcıların ChatGPT'nin ruh halini ve tercih ettikleri konuşma tonunu ayarlayabilmelerine olanak tanıyan yeni kişiselleştirme ayarlarını duyurdu. Bu yeni özellik, kullanıcıların sohbet botuyla olan etkileşimlerini daha da özelleştirebilmelerine imkan sağlıyor.

Kişiselleştirme Menüsünün Detayları

OpenAI, X platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, kişiselleştirme menüsündeki yeni ayarların detaylarını aktardı. Kullanıcılar, bu ayarları kullanarak ChatGPT'nin kendileriyle nasıl konuşacağını kontrol edebiliyor. Ekran görüntüleri aracılığıyla gösterilen kişiselleştirme menüsünde, iOS uygulamasında yer alan çeşitli seçenekler dikkat çekiyor. İlk olarak, sohbet botunun "ana sesi" olarak tanımlanan "Temel stil ve ton" ayarına ulaşmak mümkün. Bu ayar altında, kullanıcılar varsayılan, profesyonel, arkadaş canlısı, samimi, alışılmadık, verimli, bilgili ve kinik gibi farklı seçeneklerden birini tercih edebiliyor.

Karakteristik Özelliklerin Ayarlanması

Kullanıcılar, temel stil ve ton ayarlarını daha da detaylandırmak için karakteristik özellikleri de değiştirebiliyor. Bu kapsamda, ChatGPT'nin yanıtlarındaki samimiyet düzeyi, coşku miktarı, başlık ve liste kullanımı ile emoji kullanım sıklığı gibi seçenekler kullanıcı tarafından belirlenebiliyor. Kişiselleştirme menüsü altında, kullanıcılar sohbet botunun modunu değiştirerek kendilerine verilen yanıtları kontrol edebiliyor ve kullanım alışkanlıklarına en uygun ayarı deneyimleyerek bulabiliyor. Şu an için sistem "Varsayılan" modda çalışmaya devam etse de, isteyen kullanıcılar temel tonu ve yanıt verme biçimini istedikleri gibi düzenleyebiliyor.

Kullanıcı Geri Bildirimlerinin Rolü

GPT-5 modelinin piyasaya sürülmesiyle birlikte birçok kullanıcı, ChatGPT'nin daha önce sıcak ve arkadaş canlısı olan tavrının, soğuk, doğrudan ve kısa yanıtlara dönüştüğünü gözlemlemişti. Kullanıcıların bu konudaki taleplerini dikkate alan OpenAI, Kasım ayında yayınlanan GPT-5.1 sürümüyle birlikte botu daha sıcak ve zeki hale getireceğine dair söz vermişti. GPT-5.2 sürümüyle birlikte ise, OpenAI, kişiselleştirme seçeneklerini geliştirilmiş bir seviyeye taşıyarak en iyi kullanıcı deneyimini sağlama amacını güdüyor.

Bu yeni güncellemeler, kullanıcıların sohbet deneyimlerini daha etkili bir şekilde özelleştirme imkanı sunarak, yapay zeka etkileşimlerini daha kişisel hale getiriyor.

Erciyes 38 FK, Antalya’da Kamp Çalışmalarına Başlıyor
Erciyes 38 FK, Antalya’da Kamp Çalışmalarına Başlıyor
#Spor / 24 Aralık 2025
Kıdem Tazminatı 2026 Taban Fiyatı Belli Oldu
Kıdem Tazminatı 2026 Taban Fiyatı Belli Oldu
#Ekonomi / 24 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Güney Kore’nin Uzaya Roket Gönderme Denemesi Başarısız Oldu
Güney Kore’nin Uzaya Roket Gönderme Denemesi Başarısız Oldu
Teknoloji
Instagram ve WhatsApp Hesaplarınızı Koruma Rehberi
Instagram ve WhatsApp Hesaplarınızı Koruma Rehberi
DMM, "Karadeniz'de Türkiye'ye ait gemi vuruldu" iddiasını yalanladı
DMM, "Karadeniz'de Türkiye'ye ait gemi vuruldu" iddiasını yalanladı
2026 Yılı Pasaport Ücretleri Açıklandı
2026 Yılı Pasaport Ücretleri Açıklandı
Ezgi Fındık Hakkında Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarıyla Yakalama Kararı Çıktı
Ezgi Fındık Hakkında Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarıyla Yakalama Kararı Çıktı
24 Aralık Hava Durumu: Bugün Hangi Şehirlerde Yağmur Yağacak?
24 Aralık Hava Durumu: Bugün Hangi Şehirlerde Yağmur Yağacak?
2026 Yılı İçin Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?
2026 Yılı İçin Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?
Sağlık Müdürünün Keyfi Uygulama İddiası: Başhekim Görevden Alındı mı?
Sağlık Müdürünün Keyfi Uygulama İddiası: Başhekim Görevden Alındı mı?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft