İsmihan Baysal: Yolcuyla Sohbet Edebilen Yapay Zeka Destekli SAVVy, Dünyada Bir İlk

Sabiha Gökçen Havalimanı IT ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal, Haberler.com'da yayınlanan Kariyer 4.0 programında önemli açıklamalarda bulundu. Havalimanındaki dijital dönüşüm sürecini ve yapay zeka teknolojilerinin yolcu deneyimine olan etkilerini detaylı bir şekilde ele alan Baysal, özellikle yeni geliştirdikleri SAVVy adlı yapay zeka destekli asistanın havacılık sektöründe bir ilk olduğunu vurguladı.

Yapay Zeka ile Yolcu Deneyimi Geliştiriliyor

Baysal, havalimanındaki operasyonların etkinliğini artırmak için yapay zekanın kritik bir rol oynadığını belirtti. "Yolcu deneyimini maksimize etmek, operasyonların kusursuz işlemesini sağlamak ve yolcunun güvenliğini temin etmek bizim için öncelikli hedeflerdir," diyen Baysal, yapay zeka teknolojileri sayesinde yolcu kuyruklarının izlenmesi ve her bireyin işlem sürelerinin ölçülmesi gibi uygulamaların hayata geçirildiğini ifade etti.

SAVVy: Sohbet Eden Yapay Zeka Asistanı

Baysal, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kullanılan SAVVy asistanının özelliklerini anlatarak, "SAVVy, yolculara hizmet veren yapay zeka destekli bir asistandır. Yolcu süreçleri ve havalimanı politikaları üzerine eğitilen SAVVy, tanıtıldığı günden bu yana çağrıların yüzde 30'unu tek başına karşıladı. Bu özellik, onu dünya genelindeki havalimanları arasında bir ilk durumuna getiriyor," dedi. Yolcuların sorularını sohbet ortamında yanıtlayabilen SAVVy, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştiriyor.

Gelecekte Yapay Zeka Projeleri Artacak

Baysal, geleceğe yönelik beklentilerini de paylaşarak, yapay zeka projelerinin önümüzdeki beş yıl içinde artarak devam edeceğini öngördüğünü belirtti. Görüntü işleme ve 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte robotların daha fazla görev üstlenmesinin beklendiğini dile getiren Baysal, "Ancak yapay zeka, insanların işlerini kolaylaştıran bir araçtır; hiçbir zaman lider olacağını düşünmüyorum," şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, yapay zeka teknolojilerinin gelecekteki rolü hakkında önemli ipuçları sunuyor.