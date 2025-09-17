Dolar
iPhone Kullanıcılarının iOS 26 Güncellemesi Hakkındaki Tepkileri ve Apple'dan Gelen Açıklama

iPhone Kullanıcılarının iOS 26 Güncellemesi Hakkındaki Tepkileri ve Apple'dan Gelen Açıklama

Yayınlanma
14
iPhone Kullanıcılarının iOS 26 Güncellemesi Hakkındaki Tepkileri ve Apple'dan Gelen Açıklama
Okunma Süresi: 2 dk

Apple’ın en son iOS 26 güncellemesi, birçok iPhone kullanıcısının tepkisini çekti. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, cihazlarının pil ömrünün normalden daha hızlı tükendiğini ve aşırı ısındığını belirtiyor. Bu durum, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar deneyimlerini paylaşarak Apple’a olan tepkilerini dile getirdi.

Güncelleme Sonrası Kullanıcı Şikayetleri

Haziran ayında düzenlenen Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda tanıtılan iOS 26, beklenenin aksine kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı. Birçok kullanıcı, güncellemenin ardından telefonlarının pilinin birkaç saat içinde tükendiğini ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, bir kullanıcının “Telefonumu 58 dakika önce tamamen şarj ettim, şimdiden yüzde 79’a düştü. iOS 26 telefonumu bir tuğlaya çeviriyor” şeklindeki yorumu dikkat çekti. Başka bir kullanıcı ise, “Güncellemeden beri telefonum yanıyor, pil sağlığım yüzde 80’e düştü. Şarj alışkanlıklarımı hiç değiştirmedim” diyerek durumu özetledi. Diğer bir kullanıcı, “Sabah normalden daha az kullandım ama şarjım yüzde 50’ye düştü. iOS 26’da açıkça bir pil sorunu var” şeklinde bir paylaşımla durumu dile getirdi.

Apple'dan Gelen Açıklama

Apple, kullanıcıların pil tüketimiyle ilgili artan şikayetleri üzerine bir açıklama yaptı. Şirket, bu durumun geçici olduğunu belirtti. Destek sayfasında “Büyük bir sürümden sonra cihazınızın pil ömrü ve performansında geçici etkiler gözlenebilir. Bu süreçte cihaz arka planda verileri indeksler, uygulamaları günceller ve yeni varlıklar indirir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, iOS 26 ile birlikte bazı yeni özelliklerin cihazdan ek kaynak talep edebileceği ve bu nedenle performans ile pil ömründe küçük farklılıkların yaşanabileceği vurgulandı.

Kullanıcıların Diğer Tepkileri

iOS 26 güncellemesi ile birlikte gelen bazı özellikler de eleştirilerden nasibini aldı. Özellikle “kırmızı saat” özelliği, iPhone yan çevrildiğinde kilit ekranının saate dönüşmesini sağlasa da düşük ışıkta gösterilen kırmızı renkle kullanıcılar arasında olumsuz yorumlara neden oldu. Bunun yanı sıra, güncellemenin bir diğer yeniliği olan “Liquid Glass” tasarımı da tartışma konusu oldu. Menülerin ve bildirimlerin buzlu cam efektiyle yarı saydam görünmesi, birçok kullanıcı tarafından “göz yorucu” olarak değerlendirildi.

Apple, kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak gelecekteki güncellemelerde bu sorunların çözümü için çalışmalar yapacağını umuyor. Ancak mevcut durum, iPhone kullanıcıları arasında hayal kırıklığına yol açmaya devam ediyor.

