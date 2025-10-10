Dolar
41,7130 %0,23
Euro
48,4205 %0,44
Gram Altın
5.367,80 % 0,56
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji iOS 26.1 Ne Zaman Yayınlanacak? Apple Intelligence’a Türkçe Desteği Geliyor!

iOS 26.1 Ne Zaman Yayınlanacak? Apple Intelligence’a Türkçe Desteği Geliyor!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
iOS 26.1 Ne Zaman Yayınlanacak? Apple Intelligence’a Türkçe Desteği Geliyor!
Okunma Süresi: 2 dk

Apple, Eylül ayında piyasaya sürdüğü iOS 26 işletim sistemiyle birlikte birçok yenilik sunmuştu. Ancak, sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan yapay zekâ motoru "Apple Intelligence", başlangıçta Türkçe dil desteği sunmamıştı. Türkiye'deki kullanıcılar, bu durumdan ötürü oldukça meraklıydı. Apple, bu talebi karşılamak amacıyla iOS 26.1 güncellemesini hazırlıyor. Güncellemenin çıkış tarihi, Ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftası olarak öngörülüyor.

Apple Intelligence Nedir?

Apple Intelligence, iOS 26 ile birlikte tanıtılan bir yapay zekâ sistemidir. Bu sistem, kullanıcıların mesaj, e-posta, içerik özetleme ve öneriler gibi günlük dijital ihtiyaçlarını yapay zeka desteğiyle karşılayarak deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. iOS 26.1 ile birlikte bu araç, Türkçe komutları da anlayabilecek hale gelecek. Bu durum, özellikle Türkçe konuşan kullanıcılar için Apple’ın sunduğu hizmetlerin daha erişilebilir olmasını sağlayacak.

Geliştirici Sürümü Yayınlandı

Apple, 6 Ekim 2025 tarihinde iOS 26.1 Beta 2 sürümünü geliştiricilere sunarak Türkçe yapay zekâ desteğini test etmeye başladı. Şirketin daha önceki güncelleme takvimleri dikkate alındığında, kararlı sürümün Ekim sonu veya Kasım başında tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Bu güncelleme, kullanıcıların yeni özelliklerden daha hızlı yararlanmalarını sağlayacak.

Türkiye'deki Kullanıcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

iOS 26.1 güncellemesiyle birlikte, Apple’ın yapay zekâ destekli özellikleri Türkçe olarak kullanılabilir hale gelecek. Siri, metin özetleme, içerik oluşturma gibi işlevler artık Türkçe komutlarla çalışacak. Bu gelişme, özellikle içerik üreticileri ve dijital dünyada aktif olan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayacak. Apple’ın bu adımı, Türkiye pazarındaki kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

Gelecek güncellemeyle birlikte Apple, kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verme gayretinde olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yeni özellikler, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve dijital etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

#Apple
#İos 26 Ne Zaman Çıkacak
#Apple Intelligence
#İphone Güncelleme
#İos 26.1
#Türkçe Siri
#İos Güncelleme
#İos 26 Türkçe
#Apple Yapay Zekâ
#Siri Türkçe Destek
RAMS Park'ta Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı Açıldı
RAMS Park'ta Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı Açıldı
#Spor / 10 Ekim 2025
Türksat’tan Dolandırıcılık Uyarısı: 'Modem Satışı' Aramalarına Dikkat!
Türksat’tan Dolandırıcılık Uyarısı: 'Modem Satışı' Aramalarına Dikkat!
#Ekonomi / 10 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Gençler "Uzay ve Havacılık" Kampında Buluşacak
Gençler "Uzay ve Havacılık" Kampında Buluşacak
Teknoloji
Almanya'da Polise İnsansız Hava Araçlarını Vurma Yetkisi Veriliyor
Almanya'da Polise İnsansız Hava Araçlarını Vurma Yetkisi Veriliyor
İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak
İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak
Kuzey İrlanda - Slovakya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)
Kuzey İrlanda - Slovakya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı'nda Ailelere Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı'nda Ailelere Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı
Yıldız Tilbe’nin Yüzündeki İzler Gündem Oldu
Yıldız Tilbe’nin Yüzündeki İzler Gündem Oldu
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız Maçı Detayları
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız Maçı Detayları
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft