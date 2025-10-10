iOS 26.1 Ne Zaman Yayınlanacak? Apple Intelligence’a Türkçe Desteği Geliyor!

Apple, Eylül ayında piyasaya sürdüğü iOS 26 işletim sistemiyle birlikte birçok yenilik sunmuştu. Ancak, sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan yapay zekâ motoru "Apple Intelligence", başlangıçta Türkçe dil desteği sunmamıştı. Türkiye'deki kullanıcılar, bu durumdan ötürü oldukça meraklıydı. Apple, bu talebi karşılamak amacıyla iOS 26.1 güncellemesini hazırlıyor. Güncellemenin çıkış tarihi, Ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftası olarak öngörülüyor.

Apple Intelligence Nedir?

Apple Intelligence, iOS 26 ile birlikte tanıtılan bir yapay zekâ sistemidir. Bu sistem, kullanıcıların mesaj, e-posta, içerik özetleme ve öneriler gibi günlük dijital ihtiyaçlarını yapay zeka desteğiyle karşılayarak deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. iOS 26.1 ile birlikte bu araç, Türkçe komutları da anlayabilecek hale gelecek. Bu durum, özellikle Türkçe konuşan kullanıcılar için Apple’ın sunduğu hizmetlerin daha erişilebilir olmasını sağlayacak.

Geliştirici Sürümü Yayınlandı

Apple, 6 Ekim 2025 tarihinde iOS 26.1 Beta 2 sürümünü geliştiricilere sunarak Türkçe yapay zekâ desteğini test etmeye başladı. Şirketin daha önceki güncelleme takvimleri dikkate alındığında, kararlı sürümün Ekim sonu veya Kasım başında tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Bu güncelleme, kullanıcıların yeni özelliklerden daha hızlı yararlanmalarını sağlayacak.

Türkiye'deki Kullanıcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

iOS 26.1 güncellemesiyle birlikte, Apple’ın yapay zekâ destekli özellikleri Türkçe olarak kullanılabilir hale gelecek. Siri, metin özetleme, içerik oluşturma gibi işlevler artık Türkçe komutlarla çalışacak. Bu gelişme, özellikle içerik üreticileri ve dijital dünyada aktif olan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayacak. Apple’ın bu adımı, Türkiye pazarındaki kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

Gelecek güncellemeyle birlikte Apple, kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verme gayretinde olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yeni özellikler, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve dijital etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlıyor.