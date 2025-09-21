Google'ın Medya Krizi Derinleşiyor: Financial Times Aboneliği İptal Edildi, Site Trafikleri Düşüşte

Google, Financial Times’ın kurumsal aboneliğini sonlandırarak medya dünyasında önemli bir etki yarattı. Bu gelişme, yalnızca tek bir aboneliğin iptali ile sınırlı kalmayıp, şirketin maliyet azaltma stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. 2025 yılı boyunca sürecek bu strateji, teknoloji devinin güçlü mali performansına rağmen, bazı medya kuruluşlarıyla olan ilişkilerini zedeleyebilir.

Maliyet Azaltma Hamleleri ve Yönetici Görevden Almaları

Şirket, yılın başından itibaren maliyetleri düşürmek amacıyla önemli adımlar atmış durumda. Üç kişiden az ekibe sahip yöneticilerin yaklaşık yüzde 35’i görevden alındı ve birçok departmanda gönüllü ayrılık programları uygulandı. Alphabet'in mali işler direktörü Anat Ashkenazi, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda, maliyet kesintilerinin daha da ileri götürüleceğini belirtmişti. Bu bağlamda, şirketin 2025’in ikinci çeyreğinde 96,4 milyar dolar gelir açıklamasına rağmen, bu politikadan geri adım atılmadığı gözlemleniyor.

Yayıncıların Trafik Düşüşleri ve Etkileri

Google’ın maliyet azaltma hamleleri, dijital yayıncılarla olan ilişkilerinde gerginliklere yol açtı. Digital Content Next’in verilerine göre, Google Arama’dan yayıncılara yönlendirilen trafiğin medyanı, Mayıs-Haziran 2025 döneminde yüzde 10 oranında azaldı. Ayrıca, haber dışı sitelerde bu oran yüzde 14’e kadar yükseldi. CNN, Business Insider ve HuffPost gibi büyük yayıncıların ise daha ciddi düşüşler yaşadığı bildirildi; CNN’de trafik kaybı yüzde 30, Business Insider ve HuffPost’ta ise yüzde 40 olarak kaydedildi.

Yayıncılar ve AI Özetleme Özellikleri Üzerine Eleştiriler

Yayıncılar, bu trafik düşüşünün Google’ın yapay zekâ özetleme özelliğinden (AI Overviews) kaynaklandığını ifade ediyor. Pew Research verilerine göre, bu özellik dış sitelere yönlendirilme oranlarını yüzde 56’dan yüzde 69’a kadar düşürdü. 2025 yılının Mart ayında ABD'de yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 60'ının en az bir Google aramasında yapay zeka tarafından oluşturulmuş özetlerle karşılaştığını gösterdi. Bazı eleştirmenler, Google’ın Financial Times aboneliğini iptal etmesini “kopya çektiği kitabı satın almaktan vazgeçen bir öğrenciye” benzeterek firmayı eleştirdi.

Google’a Yönelik Sert Eleştiriler

ABD’nin en büyük basın grubu People Inc.’in CEO’su Neil Vogel, bu ay düzenlenen bir Fortune etkinliğinde Google’ı sert bir dille eleştirdi ve “Google kötü bir aktör” ifadesini kullandı. Vogel, Google’ın arama motorunu beslemek için kullandığı bot ile yapay zekâ özelliklerini beslemek için kullandığı botun aynı olduğunu vurguladı. Digital Content Next CEO’su Jason Kint de yaz aylarında kaleme aldığı makalede, Google’ın AI özetlemeleri için “sıfır tıklamalı bir ortam” yarattığını ve “tüm trafiğin Google’da tıkandığını” ifade etti.