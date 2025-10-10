Gençler "Uzay ve Havacılık" Kampında Buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde düzenlenecek "KAMP+ Havacılık ve Uzay Kampı", gençlerin uzay, havacılık, bilim ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Kamp, 18-29 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık olup, Türkiye genelinden 400 genç bu etkinlikte yer alacak.

Kampın Detayları

Bakanlığın açıklamalarına göre, kamp Bursa'nın Karacaali Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek. "KAMP+" konsepti kapsamında düzenlenecek bu etkinlik, daha önce çeşitli temalarla düzenlenen kamp programlarının bir devamı niteliğinde. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "KAMP+" programı, daha önce Küresel Kalkınma, Çevre, Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik gibi konuları kapsayan kampları da içermektedir. Bu yeni kamp ile gençlerin uzay araştırmaları, bilimsel gelişmeler ve havacılık teknolojileri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri hedefleniyor.

Katılım ve Başvuru Süreci

Kampa katılacak gençler, 17 Ekim Cuma gününe kadar başvurularını yapabilecekler. Değerlendirme sonucunda 400 genç, kamp programına katılma hakkı elde edecek. Katılımcılar, kamp süresince uzay araştırmaları, bilimsel atölyeler ve sosyal, sportif etkinliklerle dolu bir programa dahil olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, kampa katılmaya hak kazanan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek hizmetlerini karşılayacak.

Bu kamp, gençlerin bilim ve teknoloji alanında yetkinlik kazanmalarını sağlarken, aynı zamanda sosyal etkileşim ve deneyim paylaşımı için de önemli bir fırsat sunuyor. Gençlerin bu tür etkinliklerde yer alması, onların kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak ve bilimsel farkındalıklarını artıracaktır.