Game Pass'a Yüzde 160 Zam Sonrası Microsoft'tan Zorunlu Reklam Uygulaması

Microsoft, Game Pass fiyatlarını rekor bir seviyede artırmasının ardından Xbox kullanıcıları için dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Abonelik ücretlerinde yapılan yüzde 160'lık artışın hemen ardından, kullanıcılar konsolu açtıklarında tam ekran reklamlarla karşılaşmaya başladılar. Bu durum, oyuncular arasında büyük bir tepkiyle karşılandı ve "Hem zam hem reklam fazla oldu!" şeklinde yorumlar yapıldı.

Game Pass Ultimate Abonelik Ücretlerinde Rekor Artış

Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate abonelik ücretini 799 TL/ay olarak belirleyerek önemli bir fiyat artışına gitti. Bu artışla birlikte, abonelik planlarını yeniden yapılandıran şirket, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew ve çeşitli özel avantajları Ultimate üyelik kapsamına ekledi. Ancak, bu yenilikler oyuncular arasında memnuniyet yaratmadı; özellikle fiyat artışının ardından gelen reklam uygulaması tepkilere yol açtı.

Reklam Uygulaması ve Oyuncu Tepkileri

Game Pass Ultimate aboneliği için yapılan zamdan sadece bir gün sonra, Xbox konsollarında gözlemlenen bir değişiklik dikkat çekti. Kullanıcılar, konsollarını açtıklarında doğrudan tam ekran bir Game Pass Ultimate reklamıyla karşılaşıyor. Bu reklamda, aboneliğin sunduğu yeni içerikler ve avantajlar ön plana çıkarılıyor. Ancak, zamlı fiyat bilgisi bu reklamlarda yer almıyor. Oyuncular, bu durumun kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği ve Microsoft'un "oyuncu dostu" imajından uzaklaştığı yönünde eleştirilerde bulunuyorlar.

Microsoft'un Yeni Stratejisi ve Geleceği

Microsoft'un bu yeni reklam uygulaması, gelir artırma ve abonelik gelirlerini büyütme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak, şirketin bu reklam modelini kalıcı hale getirip getirmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncular, bu durumun ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceğini merakla bekliyorlar. Microsoft'un bu hamlesinin, oyuncular üzerindeki etkisi ve şirketin uzun vadeli stratejileri, oyun endüstrisinde dikkatle takip edilecek konular arasında yer alıyor.