Dolar
41,6258 %0,43
Euro
48,8978 %0,71
Gram Altın
5.209,75 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Game Pass'a Yüzde 160 Zam Sonrası Microsoft'tan Zorunlu Reklam Uygulaması

Game Pass'a Yüzde 160 Zam Sonrası Microsoft'tan Zorunlu Reklam Uygulaması

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Game Pass'a Yüzde 160 Zam Sonrası Microsoft'tan Zorunlu Reklam Uygulaması
Okunma Süresi: 2 dk

Microsoft, Game Pass fiyatlarını rekor bir seviyede artırmasının ardından Xbox kullanıcıları için dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Abonelik ücretlerinde yapılan yüzde 160'lık artışın hemen ardından, kullanıcılar konsolu açtıklarında tam ekran reklamlarla karşılaşmaya başladılar. Bu durum, oyuncular arasında büyük bir tepkiyle karşılandı ve "Hem zam hem reklam fazla oldu!" şeklinde yorumlar yapıldı.

Game Pass Ultimate Abonelik Ücretlerinde Rekor Artış

Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate abonelik ücretini 799 TL/ay olarak belirleyerek önemli bir fiyat artışına gitti. Bu artışla birlikte, abonelik planlarını yeniden yapılandıran şirket, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew ve çeşitli özel avantajları Ultimate üyelik kapsamına ekledi. Ancak, bu yenilikler oyuncular arasında memnuniyet yaratmadı; özellikle fiyat artışının ardından gelen reklam uygulaması tepkilere yol açtı.

Reklam Uygulaması ve Oyuncu Tepkileri

Game Pass Ultimate aboneliği için yapılan zamdan sadece bir gün sonra, Xbox konsollarında gözlemlenen bir değişiklik dikkat çekti. Kullanıcılar, konsollarını açtıklarında doğrudan tam ekran bir Game Pass Ultimate reklamıyla karşılaşıyor. Bu reklamda, aboneliğin sunduğu yeni içerikler ve avantajlar ön plana çıkarılıyor. Ancak, zamlı fiyat bilgisi bu reklamlarda yer almıyor. Oyuncular, bu durumun kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği ve Microsoft'un "oyuncu dostu" imajından uzaklaştığı yönünde eleştirilerde bulunuyorlar.

Microsoft'un Yeni Stratejisi ve Geleceği

Microsoft'un bu yeni reklam uygulaması, gelir artırma ve abonelik gelirlerini büyütme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak, şirketin bu reklam modelini kalıcı hale getirip getirmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncular, bu durumun ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceğini merakla bekliyorlar. Microsoft'un bu hamlesinin, oyuncular üzerindeki etkisi ve şirketin uzun vadeli stratejileri, oyun endüstrisinde dikkatle takip edilecek konular arasında yer alıyor.

Sergen Yalçın ve Okan Buruk Arasındaki Rakamlar Ortaya Çıktı: Galatasaray'ın Kabusu Rafa Silva
Sergen Yalçın ve Okan Buruk Arasındaki Rakamlar Ortaya Çıktı: Galatasaray'ın Kabusu Rafa Silva
#Spor / 04 Ekim 2025
AB Kimyasal Ürün İhracatında Rekor Kırdı
AB Kimyasal Ürün İhracatında Rekor Kırdı
#Ekonomi / 04 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
OpenAI’nin Piyasa Değeri 500 Milyar Doları Aştı
OpenAI’nin Piyasa Değeri 500 Milyar Doları Aştı
Teknoloji
T10F Elektrikli Otomobil Pazarına Güçlü Giriş Yaptı
T10F Elektrikli Otomobil Pazarına Güçlü Giriş Yaptı
900 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
900 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
TOKİ Kiralık Konut Kampanyası: Şartlar ve Detaylar Açıklandı
TOKİ Kiralık Konut Kampanyası: Şartlar ve Detaylar Açıklandı
Aynadaki Yabancı'nın Barışı: Caner Topçu Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?
Aynadaki Yabancı'nın Barışı: Caner Topçu Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?
Süreçte Son Durum: DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan'la Görüşmesi
Süreçte Son Durum: DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan'la Görüşmesi
Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda büyük değişim: Resmi Gazete’de yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda büyük değişim: Resmi Gazete’de yayımlandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft