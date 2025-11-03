Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak? İki Farklı Tarih İddiası Gündemde

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Güney Kore merkezli sızıntı kaynakları, teknoloji devinin yeni amiral gemisini 2026 yılının Şubat ayında tanıtacağını iddia ederken, bazı analistler ise tanıtımın gecikebileceğini öne sürüyor.

Yeni serinin gecikme sebebi olarak, 2nm işlemcilerin üretim sürecindeki zorluklar ve şirketin gelir hedeflerine yönelik stratejik planlamaları gösteriliyor. Samsung’un, Apple ve diğer rakipleriyle olan rekabette avantajını sürdürmek için daha güçlü donanımlar ve daha optimize edilmiş yazılımlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Tanıtım yeri yine San Francisco olabilir

Samsung’un önceki Galaxy S23 serisini tanıttığı San Francisco’da, Galaxy S26 serisinin de tanıtılacağı konuşuluyor. Ancak şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Eğer tanıtım gecikirse, Samsung’un Galaxy S26’yı 2026’nın son çeyreğine erteleyebileceği iddia ediliyor.

Samsung’un yeni seride, yapay zekâ destekli kamera sistemleri, gelişmiş batarya ömrü ve 2nm üretim sürecinden çıkan işlemciler gibi birçok yeniliği kullanıcıya sunması bekleniyor.

Android dünyasının lider markası olan Samsung’un yeni modelleri, global pazarda milyonlarca kullanıcı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi yaklaştıkça, daha fazla detayın netleşmesi bekleniyor.