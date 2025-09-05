Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Deckard'ın Gerçek Adı Ortaya Çıktı: İşte Steam Frame

Valve’ın uzun süredir "Deckard" kod adıyla geliştirdiği yeni sanal gerçeklik cihazı sonunda resmi adını aldı. Yapılan marka tescil kayıtları ve SteamVR güncellemelerinde yer alan detaylar, bu cihazın "Steam Frame" adıyla piyasaya sürüleceğini ortaya koydu. Oyun dünyasında heyecan yaratan bu gelişme, yeni bir sanal gerçeklik döneminin başlangıcını müjdeleyebilir.

Donanımın Ötesinde Bir Deneyim

Steam Frame, sadece bir sanal gerçeklik gözlüğü olmanın ötesinde, ses, video, veri ve multimedya içeriklerini işleme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Valve’ın bu yeni cihaz ile birlikte, VR ekosistemini daha geniş bir platforma dönüştürme hedefinde olduğu anlaşılıyor. Böylece kullanıcılar, yalnızca sanal gerçeklik deneyimi değil, aynı zamanda zengin multimedya içerik etkileşimleri de yaşayabilecek.

Yazılım Altyapısında Yenilikler

Son SteamVR kodlarında yer alan "Frames" ifadesi, Valve’ın mevcut arayüz sistemini baştan tasarladığına işaret ediyor. Bu durum, şirketin sadece donanım gücünü değil, aynı zamanda yazılım deneyimini de ön plana çıkardığını gösteriyor. Yeni yazılım altyapısı sayesinde kullanıcıların deneyimleri daha akıcı ve etkileşimli hale gelebilir.

Mekânsal Oyun Deneyimi

Sızan bilgilere göre Steam Frame’in en dikkat çeken özelliklerinden biri, mekânsal oyun deneyimi sunması. Bu özellik sayesinde oyuncular, fiziksel alanlarını sanal dünya ile daha organik bir şekilde bütünleştirebilecek. Bunun, artırılmış gerçeklik benzeri etkileşimler sunarak VR deneyimini zenginleştirmesi bekleniyor.

Tanıtım Tarihi için Gözler Beklemede

Henüz Valve’dan resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Half-Life: Alyx’in ardından VR alanında oluşan boşluğun Steam Frame ile doldurulacağına dair beklentiler artmış durumda. Oyun tutkunları ve teknoloji meraklıları, cihazın tanıtım tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Valve’ın bu yeni cihazıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için takipte kalmakta fayda var.

