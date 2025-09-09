Dolar
ÇOMÜ'den Dr. Selen Ayaz, TÜBA-TEKNOFEST'te Birincilik Ödülü Kazandı

ÇOMÜ'den Dr. Selen Ayaz, TÜBA-TEKNOFEST'te Birincilik Ödülü Kazandı

Yayınlanma
14
ÇOMÜ'den Dr. Selen Ayaz, TÜBA-TEKNOFEST'te Birincilik Ödülü Kazandı
Okunma Süresi: 2 dk

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Selen Ayaz, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in iş birliğiyle düzenlenen "TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri"nde Temel Bilimler kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Bu ödül, Dr. Ayaz’ın kariyerindeki önemli bir başarı olarak öne çıkarken, bilim dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Ödül ve Tez Detayları

Dr. Selen Ayaz, bu ödülü, ÇOMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Dilgin'in danışmanlığında, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğretim üyesi ve TÜBA Asli Üyesi olan Prof. Dr. Reşat Apak'ın eş danışmanlığında gerçekleştirdiği "Karbon Noktaları ile Nitroaromatik ve Peroksit Tipi Enerjetik Maddelerin Moleküler Spektroskopik Tayini" başlıklı doktora tezi ile elde etti. Bu çalışma, enerji maddelerinin moleküler düzeyde incelenmesi açısından önemli bir katkı sağlamaktadır.

Ödül Töreni ve Katılım Bilgileri

Dr. Ayaz’a ödülü, 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST etkinliğinde takdim edilecektir. Bu etkinliğin, genç bilim insanlarının projelerini sergilemesi ve yenilikçi fikirlerini paylaşması açısından büyük bir fırsat sunması bekleniyor.

Üniversite Rektörünün Açıklamaları

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, bu başarının üniversitenin bilimsel mükemmeliyetçilik misyonunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Erenoğlu, "Türkiye'nin en saygın bilim ödüllerinden biri olan TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nde öğrencimizin zirveye çıkması, hem üniversitemiz hem de şehrimiz için büyük bir onur kaynağıdır. Dr. Selen Ayaz'ı tebrik ediyor, kendisinin ve danışman hocalarının özverili çalışmalarından dolayı gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu başarı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin genç bilim insanlarını destekleme, araştırma altyapısını güçlendirme ve bilime yön veren projeler üretme kararlılığının bir kanıtı olarak değerlendirilmektedir. Üniversite, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik geleceğine katkı sağlama misyonunu sürdürmeye devam edecektir.

Yorumlar
