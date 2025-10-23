Dolar
Yayınlanma
14
Çinli Mühendisler, Dünyanın En Pahalı Litografi Makinesini Tersine Mühendislikle Bozdu
Çip üretiminde kullanılan litografi makineleri, yarı iletken endüstrisinin temel taşları arasında yer alıyor. Ancak, Çin'in bu alanda Batı'nın gerisinde kalmaya devam ettiği gözlemleniyor. Son dönemde, Çinli mühendislerin Hollandalı teknoloji şirketi ASML'ye ait DUV (Derin Mavi Işık) litografi makinelerini tersine mühendislikle inceleme çabası, beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Makinelerin bozulması üzerine, mühendisler ASML'den yardım talep etmek zorunda kaldı.

Makine Arızası ve Teknik Destek Talebi

The National Interest'in haberine göre, Çinli mühendislerin çabaları sırasında litografi makinesi tamamen bozuldu. Sorunun çözümü için ASML'den teknik destek istemeleri, durumu daha da ilginç hale getirdi. Hollanda'dan gelen teknisyenler, makinenin arızalanmasının nedenini araştırdıklarında, tersine mühendislik sürecinde yanlış bir montaj yapıldığını tespit ettiler. Bu durum, teknoloji çevrelerinde şaşkınlık yaratırken, aynı zamanda gülümsemelere de neden oldu.

ASML'nin Makine Güvenliği ve Karmaşıklığı

ASML'nin litografi makineleri, dünya genelinde en karmaşık üretim sistemleri arasında kabul ediliyor. Bu makinelerin içerisinde, mikron hassasiyetinde çalışan hassas alt bileşenler bulunuyor. Her bir makine, kendine özgü kalibrasyon sistemleri, test protokolleri ve yedek parça takip süreçlerine sahip. Bu nedenle, bu tür ekipmanların yalnızca ASML tarafından tamir edilmesi mümkün. Tersine mühendislik yoluyla bu makineleri çözmeye çalışmak, adeta "göz kapalı bir Rubik küpü çözmeye" benzetiliyor.

Çin'in Teknolojik Hedefleri ve Zorlukları

Son yıllarda kendi litografi teknolojisini geliştirme konusunda ilerleme kaydeden Çin, hala ASML'nin sağladığı doğruluk ve kalite seviyesine ulaşabilmiş değil. Ülkenin en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan SMIC, üretim kapasitesini bu ekipman eksikliği nedeniyle sınırlı tutmak zorunda kalıyor. Bu durum, Çin'in çip üretimindeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir engel teşkil ediyor.

ASML'nin resmi bir açıklama yapmaması, durumun ciddiyetini artırıyor. Çinli mühendislerin bu deneyimi, ülkenin teknoloji alanında daha fazla ilerleme kaydetmesi için hangi zorluklarla karşılaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Gelecekteki gelişmeler, bu tür olayların tekrar yaşanıp yaşanmayacağını belirleyecek.

