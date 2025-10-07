Dolar
Apple'ın Yeni M5 MacBook Pro Modeli Hakkında Gelişmeler

Apple'ın Yeni M5 MacBook Pro Modeli Hakkında Gelişmeler

Yayınlanma
14
Apple’ın Yeni M5 MacBook Pro Modeli Hakkında Gelişmeler
Okunma Süresi: 2 dk

Apple, teknoloji dünyasında merakla beklenen M5 işlemcili MacBook Pro modelinin tanıtımına dair yeni bilgiler paylaşıldı. Kullanıcıların en çok ilgisini çeken konulardan biri olan bu yeni modelin satış tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak mevcut M4 MacBook Pro modellerinde yaşanan tedarik kısıtlamaları, Apple’ın yeni bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Tedarik Kısıtlamaları ve Yeni Model Beklentisi

Son dönemde, Apple’ın 14 inç M4 MacBook Pro modellerinde karşılaşılan tedarik sorunları, teknoloji çevrelerinde M5 işlemcili yeni bir modelin tanıtımını gündeme getirdi. Bazı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu yeni modelin Ekim ayı içinde tanıtılması olası görünüyor. Teknoloji analisti Mark Gurman, özelleştirilmiş M4 MacBook Pro konfigürasyonlarının teslimat tarihlerinin 23–28 Ekim tarihine ertelendiğini bildirdi. Buna karşın, M4 Pro ve M4 Max çipli 14 inç ve 16 inç modellerinin 15–20 Ekim arasında teslim edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Gurman, bu durumun Apple’ın giriş seviyesi M4 modelinde bir güncelleme yapma ihtimalini artırdığını ifade etti.

Model Numarası ve Yeni İhtimaller

Geçtiğimiz hafta ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında yalnızca bir MacBook Pro model numarasının görünmesi, bu tartışmaları daha da güçlendirdi. Genelde Apple, farklı boyut ve donanım seçenekleri için birden fazla model numarası kaydetmektedir. Bu bağlamda, yalnızca M5 çipli 14 inç MacBook Pro’nun tanıtılabileceği düşünülmekte, M5 Pro ve M5 Max modellerinin ise 2026 yılının başına ertelenebileceği ihtimali gündeme gelmektedir.

Olumsuz Etkiler ve Gelecek Planları

Eğer bu durum gerçekleşirse, 2026 yılı içinde beklenen OLED ekranlı MacBook Pro modellerinin tanıtımının ertelenmesi olasılığı da gündeme gelmektedir. Apple'ın bir yıl içinde iki farklı MacBook Pro güncellemesi yapması nadir bir durum olsa da, 2023 yılında M2 ve M3 serilerini art arda tanıtarak bu geleneği değiştirmiştir. Şirketin yeni M5 MacBook Pro’yu basın bülteniyle mi yoksa özel bir etkinlikle mi duyuracağı ise henüz netleşmemiştir. Apple, geçmişte M serisi çip tanıtımlarını genellikle özel etkinliklerle gerçekleştirmiştir.

Yorumlar
