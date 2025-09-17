Dolar
Apple'dan ilk bükülme testi: iPhone Air gerçekten dayanıklı mı?

Apple’dan ilk bükülme testi: iPhone Air gerçekten dayanıklı mı?

Apple’ın en ince telefonu iPhone Air, bükülme testine tabi tutuldu. 58 kg basınca maruz kalan cihazın kalıcı eğrilik göstermediği ve titanyum çerçevesi sayesinde dayanıklılığını koruduğu belirtildi.

Yayınlanma
14
Apple’dan ilk bükülme testi: iPhone Air gerçekten dayanıklı mı?
Okunma Süresi: 1 dk

Apple, 5.6 mm inceliğiyle şimdiye kadar üretilmiş en ince iPhone modeli olan iPhone Air’ı tanıttı. İnceliği nedeniyle “bükülme riski” tartışmaları gündeme gelirken, cihaz ilk dayanıklılık testinden geçti.

Apple’ın yayınladığı videoda iPhone Air, 58 kilogram basınca maruz bırakıldı. Test sırasında telefonun çerçevesinde geri yaylanma etkisi görüldü ve kalıcı bir eğrilik oluşmadı. Böylece cihazın titanyum çerçevesi sayesinde bükülmeye karşı dayanıklı olduğu ortaya çıktı.

Karşılaştırma açısından iPhone 6, alüminyum çerçevesi nedeniyle bükülme sorunuyla hafızalara kazınmıştı. Apple, iPhone Air’ın ise şimdiye kadar üretilmiş “en dayanıklı iPhone” olduğunu iddia ediyor.

Bununla birlikte, uzmanlar ve kullanıcılar bağımsız üçüncü taraf testlerinin de yapılması gerektiğini vurguluyor. iPhone 17 serisinin düşme ve çizilme testleriyle ilgili de farklı videolar yayınlandı, ancak bunların Apple’a ait olması nedeniyle sonuçların kesinliği tartışmalı bulunuyor.

Sonuç olarak, iPhone Air ilk testlerden başarıyla geçti. Ancak nihai yorum için bağımsız incelemeler merakla bekleniyor.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
