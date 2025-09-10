Apple iOS 26 İçin Tarih Verdi! Bazı iPhone’lara Veda Zamanı Geldi

Apple, 2025 yılı sonbaharında teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak yeni güncellemesi iOS 26’yı resmen duyurdu. Ancak her büyük güncellemede olduğu gibi, bu yıl da bazı eski iPhone modelleri destek dışı kalıyor. Özellikle 2018’de piyasaya çıkan iPhone XR, XS ve XS Max kullanıcılarını üzecek haber geldi: iOS 26 bu cihazlara gelmeyecek.

9 Eylül 2025’te düzenlenen “Awe-Dropping” etkinliğinde tanıtılan iOS 26, Apple’ın yıllar sonra arayüzde yaptığı en büyük tasarım devrimi olarak lanse edildi. Yeni “Liquid Glass” tasarım diliyle birlikte transparan ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunulacak. Ancak bu deneyimden sadece Apple’ın A13 Bionic işlemcisinden daha yeni çiplerle çalışan iPhone modelleri yararlanabilecek.

Apple, iOS 26’nın 15 Eylül 2025 Pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu. Güncelleme, Türkiye saatiyle 20:30’da kademeli olarak indirilebilir olacak. Bu tarih, aynı zamanda iPhone 17 serisinin çıkışıyla da örtüşüyor. Yeni iPhone’lar kutudan doğrudan iOS 26 ile çıkacak.

iOS 26 ile gelen yenilikler yalnızca tasarımla sınırlı değil. Siri, Apple Intelligence ile çok daha akıllı, Fotoğraflar ve Telefon uygulamaları baştan aşağı yenilenmiş. Ancak bu yapay zekâ özelliklerinden yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi tam anlamıyla yararlanabilecek.

Destek kapsamının daralması, sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisine yol açarken, “Apple eski cihazları gözden çıkarıyor” yorumları da gündem oldu. Yine de Apple, iOS 18 destekli cihazlara güvenlik odaklı mini güncellemelerin devam edeceğini belirtti.