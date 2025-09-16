Apple, iOS 26 Güncellemesini Yayınladı: Yenilikler ve Desteklenen Modeller

Apple, kullanıcılarına birçok yenilik sunan iOS 26 güncellemesini 15 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yayınladı. Üç aylık beta test sürecinin ardından kullanıcıların beğenisine sunulan bu güncelleme, iPhone 11 ve daha yeni modellerle uyumlu olarak tasarlandı. Kullanıcılar, iPhone'larının Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme bölümünden bu güncellemeyi ücretsiz olarak indirebilirler.

Yeni İsimlendirme Sistemi

iOS 26 ile birlikte, Apple güncellemelerin isimlendirme sisteminde de bir değişiklik yaptı. Artık güncellemeler yıl bazında adlandırılacak. Örneğin, önceki yıl çıkan iOS 18'in yerini bu yıl iOS 26 aldı. Bu sistem, kullanıcıların hangi güncellemenin hangi döneme ait olduğunu daha kolay anlamalarını hedefliyor.

Liquid Glass Tasarım Dili

iOS 26'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri "Liquid Glass" adlı yeni tasarım dilidir. Bu tasarım, menülerin, butonların ve simgelerin yarı saydam hale gelmesini sağlıyor. Apple, bu tasarımın çevresini yansıtan ve içeriklere daha fazla odaklanmayı sağlayan bir görünüm sunduğunu belirtiyor. Liquid Glass tasarım anlayışı, sadece iPhone’larda değil, Apple’ın diğer işletim sistemlerinde de kendini gösterecek.

Dinamik Kilit Ekranı

Kilit ekranı, iOS 26 ile birlikte daha dinamik bir hale getirildi. Saat, kilit ekranındaki boş alanlara uyum sağlayarak otomatik olarak ayarlanıyor. Ayrıca, Apple Music’te desteklenen şarkılar için tam ekran animasyonlu albüm kapakları artık kilit ekranında görüntülenebiliyor, bu da kullanıcı deneyimini daha etkileyici hale getiriyor.

Mesajlarda Yenilikler

Güncellemeyle birlikte mesajlaşma uygulamasında önemli değişiklikler de yer alıyor. Kullanıcılar artık sohbetlere özel arka planlar ekleyebiliyor ve bu arka planlar tüm katılımcılar tarafından görülebiliyor. Ayrıca grup sohbetlerinde anket oluşturma imkânı sunuluyor; bu sayede arkadaşlar arasında oylama yapma kolaylaştı. Yapay zeka destekli Apple Intelligence, uygun durumlarda anket önerisinde de bulunabiliyor. Apple Cash ile para gönderme ve alma işlemleri de grup sohbetlerinde mümkün hale getirildi.

Arama Filtreleme ve Bekletme Asistanı

Telefon uygulamasına eklenen arama filtreleme özelliği, tanımadığınız arayanlardan isim ve arama sebebi istemeyi sağlıyor. Bekletme Asistanı ise kullanıcıyı bekleme sürecinde rahatsız etmemek için otomatik olarak yönetim sağlıyor; görevli konuşmaya hazır olduğunda kullanıcıyı bilgilendiriyor.

Adaptif Güç Modu

Pil performansını artırmaya yönelik olarak getirilen Adaptif Güç Modu, cihazın pil ömrünü uzatmak için dinamik olarak performansı ayarlıyor. Bu özellik, yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor. Pil seviyesinin yüzde 20'ye düştüğünde, otomatik olarak Düşük Güç Modu devreye alınıyor.

Apple Music’te Yeni Özellikler

Apple Music uygulamasına eklenen AutoMix özelliği, şarkılar arasında DJ tarzı geçişler yaparak kesintisiz bir müzik deneyimi sunuyor. Bu özellik, daha önceki çapraz geçiş (Crossfade) özelliğinin yerini alıyor.

Önizleme Uygulaması ve CarPlay Güncellemeleri

macOS'ta kullanılan Önizleme uygulaması, iOS 26 ile birlikte iPhone’a taşındı. Bu sayede kullanıcılar, PDF ve görseller üzerinde düzenleme yapabiliyor. CarPlay’de de Liquid Glass tasarımı uygulandı ve yeni işlevler eklendi. Artık kullanıcılar, CarPlay üzerinden mesajlara hızlı tepkiler verebiliyor, sabitlenmiş sohbetleri görüntüleyebiliyor ve gelen aramalar daha kompakt bir ekranda açılabiliyor.

Akıllı Saatler ve Mac İçin Yenilikler

Yeni Liquid Glass tasarımı, Apple Watch’lar için de geçerli. Bildirim baloncukları ve uygulama butonları daha modern bir görünüm kazanırken, "Workout Buddy" adında yeni bir yapay zeka destekli antrenman asistanı da tanıtıldı. Mac kullanıcıları içinse, "macOS 26 Tahoe" güncellemesi ile iPhone ve iPad’deki görsel yenilikler Mac’e taşınıyor. Telefon uygulaması artık Mac’te de kullanılabiliyor ve Spotlight araması daha işlevsel hale geliyor.

Desteklenen Cihazlar

iOS 26 güncellemeleri Türkiye saatiyle 20.00’de indirilmeye sunuldu ve Apple’ın diğer güncellemeleri gibi ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Bu güncelleme, iPhone 11 ve sonrası modellerle uyumlu oldu. Desteklenmeyen modeller arasında iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max yer alıyor. Ancak Apple, bu cihazlar için güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam edecek. iPadOS 26, 2018 iPad Pro ve sonrası modeller için geçerli olurken, watchOS 26 Apple Watch Series 6 ve sonrasıyla uyumlu. Mac içinse 2020 ve sonrası modeller bu güncellemeyi alacak.