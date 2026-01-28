Dolar
43,4174 %0.03
Euro
52,0631 %-0.36
Gram Altın
7.371,09 % 2,03
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Anthropic CEO’sundan Yapay Zeka Uyarısı: “Yıkım, Kölelik ve Drone Orduları”

Anthropic CEO’sundan Yapay Zeka Uyarısı: “Yıkım, Kölelik ve Drone Orduları”

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Anthropic CEO’sundan Yapay Zeka Uyarısı: “Yıkım, Kölelik ve Drone Orduları”
Okunma Süresi: 2 dk

Yapay zeka alanında önemli bir aktör olan Anthropic’in CEO’su ve kurucu ortağı Dario Amodei, yapay zekanın potansiyel tehlikelerine dikkat çekmek amacıyla yayımladığı yeni denemesinde acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Amodei’nin kişisel internet sitesinde paylaşılan 38 sayfalık metin, “süper zekaya” sahip yapay zeka sistemlerinin ortaya çıkabileceği riskleri kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

“Teknolojinin Ergenlik Çağı” ve Gelecek Tehditler

Amodei, “Teknolojinin Ergenlik Çağı” başlıklı yazısında, kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemlerinin önümüzdeki bir ila iki yıl içinde ortaya çıkabileceğini iddia ediyor. Bu durumun, insanlığın köleleştirilmesi ve kitlesel yıkım gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Yapay zeka kaynaklı risklerin hem bilinen hem de öngörülemeyen boyutlarına dikkat çeken Amodei, yapay zeka destekli biyoterörizm, kötü niyetli yapay zekalar tarafından yönetilen drone orduları ve yapay zekanın insan emeğini işlevsiz hale getirmesi gibi olasılıkları detaylandırıyor.

Çözüm Önerileri ve Sektör İçindeki Tartışmalar

Bu tehditlere karşı önerilen çözümler arasında, sektörde özdenetim mekanizmalarının güçlendirilmesinden ABD Anayasası’nda değişiklik yapılmasına kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Ancak Amodei'nin yaklaşımı, yapay zekanın insan benzeri varlıklar olarak ele alınması gerektiği düşüncesini de beraberinde getiriyor. Bu noktada, mevcut dil modellerinin “iyi bir insan” olma yönünde bir öz-kimlik geliştirdiği iddiasında bulunuyor. Eleştirmenler, bu bakış açısının, Dario Amodei’nin kendisinin uyardığı tehlikelerle çeliştiğini savunuyor.

Uzman Görüşleri ve Eleştiriler

Amodei, daha önce 2024 yılında benzer bir yazıda, süper zekanın bir veya iki yıl içinde ortaya çıkabileceğini belirtmişti. Zamanla bu öngörünün tekrarı, yapay zeka alanındaki “kıyamet senaryolarının” sürekli ertelendiği fakat bir türlü gerçekleşmediği yönündeki yorumlara yol açıyor. Uzmanlar, büyük dil modellerinin (LLM) güçlü araçlar olduğunu kabul etse de, bu sistemlerin bilinç, duygu veya gerçek empatiye sahip olmadığını vurguluyor. Apple’ın gerçekleştirdiği bir araştırma, bu modellerin yalnızca “düşünme yanılsaması” sunduğunu ortaya koymuştu.

Bazı yorumcular, yapay zekanın yol açtığı somut sorunlara odaklanılması gerektiğini savunarak, Skynet benzeri kıyamet senaryolarının gerçekte mevcut olan zorlukların üstünü örtmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

#Drone
#Yapay Zeka
#Ceo
Akbank Sanat Şubat Etkinlikleri Sanatseverlerle Buluşuyor
Akbank Sanat Şubat Etkinlikleri Sanatseverlerle Buluşuyor
#Ekonomi / 28 Ocak 2026
Türkiye ile Nijerya Medya ve İletişim Alanında İş Birliği Yapacak
Türkiye ile Nijerya Medya ve İletişim Alanında İş Birliği Yapacak
#Gündem / 27 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
TikTok’ta ABD Kaynaklı Elektrik Kesintisi Zincirleme Sistem Arızasına Neden Oldu
TikTok’ta ABD Kaynaklı Elektrik Kesintisi Zincirleme Sistem Arızasına Neden Oldu
Teknoloji
iOS 26.4 ile iPhone'lara Gelecek Yenilikler: Kişiselleştirilmiş Siri ve Yeni Emojiler Yolda
iOS 26.4 ile iPhone'lara Gelecek Yenilikler: Kişiselleştirilmiş Siri ve Yeni Emojiler Yolda
Merve Büyükfırat Kimdir, Neden Öldü? Genç Eczacı Kaç Yaşındaydı?
Merve Büyükfırat Kimdir, Neden Öldü? Genç Eczacı Kaç Yaşındaydı?
Bestemsu Özdemir'den Minik Bebeğiyle Yeni Kare
Bestemsu Özdemir'den Minik Bebeğiyle Yeni Kare
FCSB-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belirlendi
FCSB-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belirlendi
Altında Hedefler Şaştı: Bankalar Rekor Tahminini Açıkladı
Altında Hedefler Şaştı: Bankalar Rekor Tahminini Açıkladı
Sedef Kabaş Gözaltına Alındı
Sedef Kabaş Gözaltına Alındı
SGK Gözlük Desteği 2026: Çerçeve ve Cam Katkı Ücretleri
SGK Gözlük Desteği 2026: Çerçeve ve Cam Katkı Ücretleri
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft