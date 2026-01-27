FCSB-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında, 29 Ocak Perşembe günü FCSB ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. Sırp hakem Nenad Minakovic, bu önemli maçı yönetmek üzere atanmış durumda. Bu atama, UEFA'nın resmi açıklamasıyla duyuruldu ve futbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Hakem Atamaları ve Görevli Ekibi

Nenad Minakovic, FCSB-Fenerbahçe maçında başhakem olarak görev alacak. Bu maçta Minakovic'in yardımcı hakemlik görevini Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Nikola Borovic ve Bosko Bozovic üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın 4. hakemi olarak Milan Mitic'in atanmış olması, maçın yönetim kalitesinin artırılması açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Bu tür atamalar, UEFA'nın hakem değerlendirme süreçlerinin bir parçası olarak, maçların adil ve düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

FCSB ve Fenerbahçe'nin Durumu

FCSB ve Fenerbahçe, gruptaki son maçlarını kazanarak Avrupa Ligi'nde ilerlemeyi hedefliyor. Her iki takım da bu önemli mücadelede galibiyet alarak grup aşamasını tamamlamak ve bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Fenerbahçe, özellikle son dönemlerdeki form grafiği ile dikkat çekerken, FCSB de ev sahibi avantajını kullanarak rakibine karşı güçlü bir performans sergilemeyi planlıyor. Bu tür büyük karşılaşmalar, her iki takımın da uluslararası arenadaki başarıları açısından kritik bir öneme sahip.

29 Ocak'ta oynanacak bu karşılaşma, hem takımların hem de taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bir etkinlik haline gelmiş durumda. Maçın sonucu, UEFA Avrupa Ligi'nde ilerleyen günlerde hangi takımın adını daha üst sıralara yazdıracağına dair önemli bir belirleyici olacak.