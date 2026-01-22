Hüseyin Eroğlu: "Deplasman, iç saha fark etmeden her maçı kazanmak için oynamak en önemli kriterimiz"

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, takımının ligdeki hedeflerine ulaşmak için kararlı adımlar attığını vurguladı. Eroğlu, her maçı kazanmak için mücadele edeceklerini ifade ederek, "İnandığım ve bildiğim bir şey var, 5 ay sonra Süper Lig'de olacağız" dedi. Bu açıklamalar, takımın Süper Lig'e yükselme hedefinin ciddiyetini ortaya koydu.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçı hazırlıklarını Arca Çorum FK Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, takımın içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, geçmiş deneyimlerine dayanarak puan farkını kapatacaklarına inandığını belirtti.

Her Maçın Önemi Vurgulandı

Hüseyin Eroğlu, her maçın önemine dikkat çekerek, "Rakiplerin her biri zor. Geçtiğimiz hafta bu durumu deneyimledik, ancak biz de güçlü bir takımız. Güçlü bir oyun sergilediğimizde bu ligdeki favorilerden biri haline geliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, bu maç bizim için bir başlangıç olacaktır" dedi. Eroğlu, Sarıyer'in sahasında başarılı bir ekip olduğunu ancak kendileri için rakiplerin öneminin kalmadığını vurguladı.

Oyunculardan Motivasyon Mesajları

Futbolculardan Oğuz Gürbulak, Sarıyer maçının bilincinde olduklarını ifade ederek, "Bu maçı kazanırsak önümüz gerçekten çok açık" dedi. Deplasmanlarda kazanma konusunda yaşadıkları sıkıntılara da değinen Gürbulak, "Bunu kırmak istiyoruz. Motivasyonumuz yüksek" şeklinde konuştu. Ayrıca taraftarlardan destek beklediklerini belirtti.

Diğer bir futbolcu Danijel Aleksic, takımın performansının artması gerektiğini vurguladı. Aleksic, "Futbol 90 dakika oynanan bir oyun ve sezon boyunca birçok maçımız var. Hedefimiz açıkça belli; bu sezon şampiyon olacağız" dedi. Oyuncuların, takım ruhunu güçlendirmek ve hedefe ulaşmak için birlikte çalışmaları gerektiğine dikkat çekti.

Çorum FK, sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyet ve oyuncular, hedeflerine ulaşma konusunda kararlılıklarını koruyor ve taraftarlarından gelecek desteği bekliyorlar.