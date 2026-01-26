SGK Gözlük Desteği 2026: Çerçeve ve Cam Katkı Ücretleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gözlük ihtiyacı olan bireyler için önemli bir destek sağlamaktadır. 2026 yılı itibarıyla SGK'nın gözlük çerçeveleri ve camlarına yönelik katkı payları güncellendi. Bu destek, çalışanlar, emekliler ve çocuklar için geçerlidir. Gözlük almak isteyenlerin merakla beklediği bu yeni düzenlemeler, sağlık harcamalarını katlanılabilir kılmayı amaçlıyor.

Gözlük Desteği Hakkında Genel Bilgiler

Halk arasında "gözlük devlet hakkı" olarak bilinen bu katkı, görme bozukluklarını düzeltmek amacıyla reçeteyle alınan gözlüklerde geçerlidir. SGK, optik çerçeveler için 3 yılda bir ve gözlük camları için ise yılda bir katkı sağlamaktadır. Bu katkı, bireylerin ihtiyaç duyduğu gözlüklerin maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır.

2026 Yılı İçin Belirlenen Katkı Payları

2026 yılı itibarıyla SGK'nın gözlük çerçeveleri ve camları için belirlediği katkı payları şu şekildedir:

İthal Gözlük Çerçevesi: Yaklaşık 350 TL

Yaklaşık 350 TL Yerli Gözlük Çerçevesi: Yaklaşık 500 TL

Yaklaşık 500 TL Çift Gözlük Camı: Gözlük numarasına göre 150 TL ile 400 TL arasında

Gözlük numarasına göre 150 TL ile 400 TL arasında Prizmatik Camlar: Tamamen SGK tarafından karşılanmaktadır

Tamamen SGK tarafından karşılanmaktadır Çocuk Gözlük Çerçeveleri: Yaklaşık 600 TL

Katkı Paylarının Önemi

Gözlük desteği, bireylerin görme yetisini düzeltmelerine yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda sağlık harcamalarını da önemli ölçüde azaltmaktadır. Özellikle çocuklar için sağlanan katkılar, erken yaşta görme bozukluklarının tedavi edilmesine olanak tanımaktadır. 2026 yılına ait güncellemeler, bu desteğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılmış olup, gözlük almak isteyenlerin mali yükünü hafifletmeyi hedeflemektedir.

SGK'nın gözlük desteği ile ilgili sağladığı katkı payları, bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmakta ve görme bozukluklarıyla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Bu düzenlemelerin, sağlık harcamalarının azalmasına ve vatandaşların daha kaliteli bir yaşam sürmesine katkıda bulunması beklenmektedir.