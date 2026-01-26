Bağcılar'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Üç Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralı

Bağcılar'da meydana gelen trajik bir olayda, bir dairede üç kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin ağır yaralandığı belirlendi. Olay, Demirkapı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede gerçekleşti. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, hayatını kaybeden kişilerin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle öldüğü değerlendiriliyor.

Olayın Gelişimi

Olay, 00.35 sularında meydana geldi. Uzun süredir dairede yaşayan bireylerden haber alamayan yakınları, kaygılanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Dairenin kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, balkondan içeri girdi.

Dairedeki Durum

Daireye giren ekipler, içeride yoğun bir koku ile karşılaştı. Aynı zamanda ocak üzerinde tencere içerisinde yemek bulunduğu tespit edildi. Yapılan kontroller sonucunda, Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında ve Gülbahar Malay ile Abdulaziz Malay'ın dairede hareketsiz bir şekilde yatmakta olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, yapılan incelemeler sonucu Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğunu tespit etti.

Cenazelerin İncelenmesi

Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve çalışmalar devam ediyor. Bu üzücü durum, karbonmonoksit zehirlenmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.