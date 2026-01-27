Altında Hedefler Şaştı: Bankalar Rekor Tahminini Açıkladı

Altın fiyatlarındaki devam eden yükseliş, bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinin tahminlerini güncellemelerine neden oldu. Morgan Stanley, 2026’nın ikinci yarısı için altın fiyatı tahminini ons başına 5 bin 700 dolar olarak revize ederken, Societe Generale ise yıl sonu hedefini 6 bin dolara çıkardı. Bu tahminler, piyasalardaki belirsizliklerin ve güçlü talebin etkisiyle şekilleniyor.

Morgan Stanley'den İyimser Tahmin

Morgan Stanley, yayımladığı son değerlendirme notunda, altın için iyimser bir senaryo oluşturduğunu ve hedef fiyatını önemli ölçüde yukarı yönlü güncellediğini bildirdi. Banka, bu tahminin arkasında yatan başlıca nedenler arasında jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan talep ve merkez bankalarının güçlü alım faaliyetleri yer aldığını ifade etti. Süregelen arz açıklarının, güçlü ETF talebiyle birleşerek sınırlı stokları etkilediği ve bu durumun altın fiyatlarını daha da yukarı taşıdığı değerlendiriliyor.

Societe Generale'den Yıl Sonu Tahmini

Societe Generale analistleri, daha önce 5 bin dolar olarak belirledikleri yıl sonu altın tahminini, piyasa koşullarındaki değişiklikler doğrultusunda ons başına 6 bin dolara yükseltti. Analistler, özellikle siyasi çalkantıların piyasalar üzerindeki etkisinin devam etmesi durumunda bu tahminlerin daha da değişebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu durum, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.

Altın Fiyatlarında Tarihi Yükseliş

Altın, tarihindeki ilk defa ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir rekor kırmış durumda. Yükselen talep ve piyasa dinamikleri, değerli metalin fiyatını 5 bin 100 doların hemen altına kadar yükseltmiş durumda. Bu gelişmeler, yatırımcıların altına olan ilgisini artırırken, piyasalardaki belirsizliklerin de altın fiyatları üzerindeki etkisi artıyor.

Altın fiyatlarının seyri, global ekonomik koşullara ve jeopolitik durumlara bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Bankaların yaptığı güncellemeler, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor ve piyasanın yönü hakkında ipuçları veriyor.