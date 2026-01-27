Dolar
43,4089 %0.12
Euro
51,9652 %0.79
Gram Altın
7.112,16 % 0,94
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Bestemsu Özdemir'den Minik Bebeğiyle Yeni Kare

Bestemsu Özdemir'den Minik Bebeğiyle Yeni Kare

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bestemsu Özdemir'den Minik Bebeğiyle Yeni Kare
Okunma Süresi: 2 dk

Geçtiğimiz yaz emekli basketbolcu Ersin Görkem ile hayatını birleştiren oyuncu Bestemsu Özdemir, annelik mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncunun, bebek beklediği dönemdeki gelişmeler, takipçileri tarafından merakla takip edilmişti. Şimdi ise Özdemir, sosyal medya üzerinden oğlu ile paylaşımda bulunarak bu mutluluğunu paylaştı.

Evlilik ve Hamilelik Süreci

Bestemsu Özdemir, 2024 yılına girerken spor yorumculuğu yapan Ersin Görkem ile olan aşkını taçlandırarak 25 Ağustos 2025 tarihinde Fethiye'de nikah masasına oturdu. Bu sürpriz evlilik, magazin dünyasında geniş yankı bulmuştu. Özdemir’in düğün sırasında 4 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması, çiftin mutluluğunu daha da artırmıştı. Evlilikleri ile birlikte, Özdemir’in hamileliği de sıkça konuşulan konular arasında yer aldı.

Oğulları Sarp Marco Dünyaya Geldi

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem, geçtiğimiz pazar günü oğulları Sarp Marco’yu kucaklarına aldı. Çiftin bebeklerinin 35. haftada dünyaya geldiği bilgisi ise ailelerinin mutluluğunu pekiştirdi. Sarp Marco isminin seçilmesi, hem aile hem de hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Yeni Paylaşımlar ve Anne Olmanın Getirdiği Mutluluk

Yeni bir anne olmanın heyecanını yaşayan Bestemsu Özdemir, sosyal medya platformu Instagram üzerinden oğlu Sarp Marco ile birlikte çekilmiş yeni bir kare paylaştı. Takipçileri tarafından ilgiyle karşılanan bu paylaşım, hem mutluluk hem de sevgi dolu mesajlarla desteklendi. Özdemir’in bebekle olan anları, bu özel dönemi takip edenler için önemli bir paylaşım oldu.

#Bebek
#Doğum
#Fotoğraf
#İnci Taneleri
#Paylaşım
#Sosyal Medya
#Bestemsu Özdemir
#Ersin Görkem
#Aktris
TikTok’ta ABD Kaynaklı Elektrik Kesintisi Zincirleme Sistem Arızasına Neden Oldu
TikTok’ta ABD Kaynaklı Elektrik Kesintisi Zincirleme Sistem Arızasına Neden Oldu
#Teknoloji / 27 Ocak 2026
FCSB-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belirlendi
FCSB-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belirlendi
#Spor / 27 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Ünlü Çift Bebeklerine Kavuştu: Koydukları İsim Dikkat Çekti
Ünlü Çift Bebeklerine Kavuştu: Koydukları İsim Dikkat Çekti
Magazin
Tarkan’ın İstanbul Konserlerinden Servet Kazanacağı İddia Edildi: İşte O Rekor Rakam!
Tarkan’ın İstanbul Konserlerinden Servet Kazanacağı İddia Edildi: İşte O Rekor Rakam!
Altında Hedefler Şaştı: Bankalar Rekor Tahminini Açıkladı
Altında Hedefler Şaştı: Bankalar Rekor Tahminini Açıkladı
Sedef Kabaş Gözaltına Alındı
Sedef Kabaş Gözaltına Alındı
SGK Gözlük Desteği 2026: Çerçeve ve Cam Katkı Ücretleri
SGK Gözlük Desteği 2026: Çerçeve ve Cam Katkı Ücretleri
Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Patlama: Yaralılar Var
Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Patlama: Yaralılar Var
Yasemin Kay Allen Kimdir, Kaç Yaşında? Nereli, Evli Mi? Kariyeri ve Filmografisi
Yasemin Kay Allen Kimdir, Kaç Yaşında? Nereli, Evli Mi? Kariyeri ve Filmografisi
Bağcılar'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Üç Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralı
Bağcılar'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Üç Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft