Bestemsu Özdemir'den Minik Bebeğiyle Yeni Kare

Geçtiğimiz yaz emekli basketbolcu Ersin Görkem ile hayatını birleştiren oyuncu Bestemsu Özdemir, annelik mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncunun, bebek beklediği dönemdeki gelişmeler, takipçileri tarafından merakla takip edilmişti. Şimdi ise Özdemir, sosyal medya üzerinden oğlu ile paylaşımda bulunarak bu mutluluğunu paylaştı.

Evlilik ve Hamilelik Süreci

Bestemsu Özdemir, 2024 yılına girerken spor yorumculuğu yapan Ersin Görkem ile olan aşkını taçlandırarak 25 Ağustos 2025 tarihinde Fethiye'de nikah masasına oturdu. Bu sürpriz evlilik, magazin dünyasında geniş yankı bulmuştu. Özdemir’in düğün sırasında 4 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması, çiftin mutluluğunu daha da artırmıştı. Evlilikleri ile birlikte, Özdemir’in hamileliği de sıkça konuşulan konular arasında yer aldı.

Oğulları Sarp Marco Dünyaya Geldi

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem, geçtiğimiz pazar günü oğulları Sarp Marco’yu kucaklarına aldı. Çiftin bebeklerinin 35. haftada dünyaya geldiği bilgisi ise ailelerinin mutluluğunu pekiştirdi. Sarp Marco isminin seçilmesi, hem aile hem de hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Yeni Paylaşımlar ve Anne Olmanın Getirdiği Mutluluk

Yeni bir anne olmanın heyecanını yaşayan Bestemsu Özdemir, sosyal medya platformu Instagram üzerinden oğlu Sarp Marco ile birlikte çekilmiş yeni bir kare paylaştı. Takipçileri tarafından ilgiyle karşılanan bu paylaşım, hem mutluluk hem de sevgi dolu mesajlarla desteklendi. Özdemir’in bebekle olan anları, bu özel dönemi takip edenler için önemli bir paylaşım oldu.