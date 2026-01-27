Dolar
Türkiye ile Nijerya Medya ve İletişim Alanında İş Birliği Yapacak

Türkiye ile Nijerya Medya ve İletişim Alanında İş Birliği Yapacak

Türkiye Cumhuriyeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti arasında, medya ve iletişim alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu önemli anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından duyuruldu.

Mutabakat Zaptının İmzalanması

İmza töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Büyükelçi Bianca Odumegwu Ojukwu, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı resmi olarak onayladı. Bu iş birliği, iki ülke arasındaki medya ve iletişim ilişkilerinin derinleştirilmesi yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İş Birliğinin Kapsamı ve Hedefleri

İmzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, taraflar arasında bilgi ve deneyim alışverişi sağlanacak, en iyi uygulamaların paylaşımı teşvik edilecek. Ayrıca, karşılıklı yarar sağlayan projelerin desteklenmesi amacıyla çeşitli toplantılar, seminerler, çalıştaylar, eğitimler ve konferanslar düzenlenmesi planlanıyor. Medya, iletişim ve yayıncılık alanlarında uzmanların ve yetkililerin karşılıklı ziyaretlerinin artırılması da bu iş birliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Ortak Çabaların Sürdürülmesi

Taraflar, ülkelerindeki mevcut yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak iş birliğini etkin bir şekilde hayata geçirecek. Bu süreçte karşılıklılık ve karşılıklı yarar esasına dayalı ortak çabaların sürdürülmesi öngörülüyor. Mutabakat zaptı, bugünden itibaren yürürlüğe girmiş olup üç yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Duran, iki dost ülke arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmayı amaçladıklarını belirtti. Bu iş birliğinin, iki ülke arasındaki bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve dezenformasyonla etkin mücadele edilmesine katkıda bulunacağına inandığını vurguladı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" anlayışıyla Afrika ile olan bağların güçlendirilmesine yönelik stratejik adımların devam edeceğini ifade etti.

