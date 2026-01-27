Dolar
TikTok’ta ABD Kaynaklı Elektrik Kesintisi Zincirleme Sistem Arızasına Neden Oldu
TikTok, ABD'deki bir veri merkezinde meydana gelen elektrik kesintisinin platformda çeşitli teknik sorunlara yol açtığını duyurdu. Kullanıcılar, oturum açma, video yükleme gibi işlemlerde zorluklar yaşarken, görüntüleme ve beğeni verilerinde de geçici kayıplar meydana geldi. Şirket, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kesinti Sonrası Teknik Aksaklıklar

Son günlerde TikTok kullanıcıları, "Sizin için" akışında yaşanan sorunların yalnızca bireysel bir deneyimle sınırlı olmadığını gözlemledi. Elektrik kesintisi, ABD genelinde geniş çaplı teknik aksaklıklara sebep oldu. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapma, video yükleme ve algoritmanın beklenmedik bir şekilde çalışması gibi çeşitli sorunlarla karşılaştı. Bu durum, içerik üreticileri arasında da kaygılara yol açtı.

Şirketten Resmi Açıklama

TikTok, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Dün, TikTok ve işlettiğimiz diğer uygulamaları etkileyen ABD'deki bir veri merkezinde meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hizmetlerimizi geri yüklemek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Şirket, veri merkezi ortağı ile birlikte hareket ederek hizmetin yeniden stabilize edilmesi için gerekli adımları attıklarını belirtti. Kullanıcılarından yaşanan kesinti nedeniyle özür dileyen TikTok, sorunların çözümü için gerekli çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Çoklu Hatalar ve Zincirleme Sistem Arızası

Aynı gün içerisinde yapılan güncellemede, elektrik kesintisinin uygulamayı etkileyen “çoklu hatalara” ve “zincirleme sistem arızasına” yol açtığı ifade edildi. TikTok, bu hataların özellikle görüntüleme sayıları ve yükleme süreleri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını kaydetti. Kullanıcıların karşılaştığı “0 görüntüleme” gibi durumlar, içerik üreticileri için önemli bir kaygı kaynağı oldu.

İçerik Üreticileri İçin Bilgilendirme

Şirket, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, içerik üreticilerinin yaşadığı endişelere ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, “Yaratıcılar videolarında geçici olarak ‘0’ görüntüleme veya beğeni görebilir ve kazançlarınız kaybolmuş gibi görünebilir. Bu, sunucu zaman aşımından kaynaklanan bir görüntüleme hatasıdır; gerçek verileriniz ve etkileşimleriniz güvendedir” denildi. Böylece TikTok, kullanıcıların görüntüleme ve kazanç verilerinin silinmediğini ve bu durumun teknik bir sorun olduğunu net bir şekilde ifade etti.

