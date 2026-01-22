Dolar
Jeff Bezos'tan Uzayda Veri Merkezlerine Özel Uydu Ağı: TeraWave

Jeff Bezos’tan Uzayda Veri Merkezlerine Özel Uydu Ağı: TeraWave

Yayınlanma 14
14
Jeff Bezos’tan Uzayda Veri Merkezlerine Özel Uydu Ağı: TeraWave
Okunma Süresi: 2 dk

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, küresel veri trafiğini uzaya taşımayı amaçlayan TeraWave adlı yeni uydu ağını tanıttı. Proje, Alçak ve Orta Dünya Yörüngesi'ne toplamda 5.408 uydu yerleştirmeyi hedefliyor ve bu ağın veri merkezleri, hükümetler ile büyük ölçekli şirketler için saniyede 6 terabite kadar iletişim kapasitesi sunması bekleniyor.

TeraWave Projesinin Farklılığı

TeraWave, mevcut pazarda SpaceX’in Starlink ağı ve Amazon’un Project Kuiper girişimi ile rekabet etse de, özellikle kurumsal müşterilerine yönelik konumlanmasıyla dikkat çekiyor. Bireysel kullanıcılar yerine, yüksek hacimli veri ihtiyacı olan kuruluşları hedefleyen bu proje, veri iletişiminde önemli bir yenilik sunmayı amaçlıyor. TeraWave’ın, mevcut tüketici interneti standartlarının çok üzerinde hızlara ulaşması planlanıyor, bu da büyük veri setlerinin eş zamanlı ve yüksek hızda taşınmasını mümkün kılacak.

Simetrik İletişim Hızı

Proje kapsamında, yükleme (upload) ve indirme (download) hızlarının simetrik olması hedefleniyor. Bu özellik, özellikle yapay zeka, savunma sanayii ve bulut bilişim gibi alanlarda büyük ölçekli veri işleyen kurumlar için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Blue Origin, bu ağın yaklaşık 100 bin kurumsal müşteriye hizmet vermeyi planladığını açıkladı.

Optik İletişim Teknolojisi

TeraWave’in teknik altyapısının temelini, uydular arasında ve yer istasyonlarıyla lazer (optik) iletişim oluşturuyor. Radyo frekanslarına kıyasla çok daha yüksek kapasite sunan bu yöntem, aynı zamanda dinlemeye karşı daha güvenli bir iletişim altyapısı sağlıyor. Optik iletişim, yer tabanlı yapay zeka veri merkezlerinin uzaydan desteklenmesi açısından da kritik bir öneme sahip olarak değerlendiriliyor.

Fırlatma Takvimi

Blue Origin, TeraWave uydularının ilk fırlatmalarını 2027’nin dördüncü çeyreğinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Uyduların, şirketin kendi geliştirdiği ağır taşıyıcı roket New Glenn ile uzaya gönderilmesi öngörülüyor. New Glenn, Kasım 2025’te gerçekleştirilecek test uçuşlarıyla dikkat çekmişti. Bu fırlatmalar, TeraWave projesinin hayata geçiş sürecinin önemli bir aşamasını oluşturacak.

