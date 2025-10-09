Dolar
Almanya'da Polise İnsansız Hava Araçlarını Vurma Yetkisi Veriliyor

Yayınlanma
Almanya, artan izinsiz drone uçuşları ve havaalanlarındaki kesintiler nedeniyle polis güçlerine insansız hava araçlarını vurma yetkisi verecek yeni bir yasa tasarısını gündeme getirdi. Çarşamba günü kabine tarafından onaylanan bu yasa, parlamentonun onayına sunulacak ve "ani tehdit" veya "ciddi zarar" durumlarında drone'ların düşürülmesini yasal hale getirecek.

Yeni Düzenlemenin İçeriği

Yeni düzenleme kapsamında, polis güçleri yalnızca ateşli silahlarla değil, aynı zamanda lazer sistemleri ve sinyal bozucu cihazlar (jammer) kullanarak drone'ların kontrol ve navigasyon bağlantılarını kesebilecek. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, federal polis bünyesinde özel bir “karşı-drone birimi” kurulacağını duyurdu. Dobrindt, "Ağaç hizasında uçan drone’lardan polis sorumlu olacak, daha güçlü ve yüksek irtifadaki modellerle ise ordu ilgilenecek" şeklinde bilgi verdi.

Uluslararası İş Birliği ve Güvenlik Açıklamaları

Almanya, drone teknolojisi konusunda İsrail ve Ukrayna ile iş birliği yapmayı da planlıyor. Başbakan Friedrich Merz, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Drone olayları güvenliğimizi tehdit ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. Federal polisin yetkilerini güçlendiriyoruz, böylece drone’lar daha hızlı tespit edilip etkisiz hale getirilebilecek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Münih Havalimanı’nda yaşanan izinsiz drone uçuşları, birçok uçuşun iptal edilmesine ya da başka şehirlere yönlendirilmesine neden oldu ve 10 binden fazla yolcu mağdur oldu. Bu tür olayların artışı, güvenlik kaygılarını artırarak, yetkilileri harekete geçirdi.

Rusya Şüphesi ve Avrupa'nın Yanıtı

Başbakan Merz, Almanya üzerinde görülen çok sayıda drone’un arkasında Rusya’nın olabileceğini öne sürdü. Drone’ların keşif amaçlı uçuşlar yaptığı belirtilse de, Avrupa genelinde benzer olayların artması endişeleri derinleştiriyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen ay Avrupa’nın doğu sınırını korumak amacıyla “drone duvarı” adını verdiği bir sensör ve silah ağı kurulması çağrısında bulundu.

Artan Drone Olayları ve Gelecek Beklentileri

Almanya’da 2025’in ilk dokuz ayında hava trafiğini etkileyen 172 drone vakası kaydedildi. Bu sayı, 2024’ün aynı dönemindeki 129 vakadan ve 2023’teki 121 olaydan daha yüksek. Ayrıca, Hamburg’da düzenlenen “Red Storm Bravo” askeri tatbikatında, büyük bir askeri drone’un havada küçük bir drone’a ağ fırlatarak onu etkisiz hale getirdiği gösterimi yapıldı. Yetkililer, yoğun yerleşim bölgelerinde drone’ların vurulmasının riskli olduğunu ve birçok havaalanında henüz anlık tespit sistemlerinin bulunmadığını vurguladı.

Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Litvanya ve Romanya gibi, güvenlik güçlerine drone düşürme yetkisi tanıyan Avrupa ülkeleri arasına katılmış olacak.

