Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Tek yıkamalık çamaşır makinesi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Asayiş - - Editör: Özge KESİCİ

Tek yıkamalık çamaşır makinesi

Eskişehir'de bir öğrenci evinde, çamaşır makinesi arızası sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Öğrencilerin çamaşır makinesini 3 saat önce aldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, olay Eskişehir Bahçelievler Mahallesi Şimşek Sokakta meydana geldi.

Öğrenciler, yaşadıkları ev için yaklaşık 3 saat önce ikinci el eşya satılan bir işletmeden çamaşır makinesi aldı. Daha sonra öğrenciler, çamaşırlarını makineye atıp çalıştırarak evden çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çamaşır makinesi yanmaya başladı. Ardından alevlerin büyümesiyle açık olan mutfak camından dumanlar yükselmeye başladı. Evden çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine ve dairede kalan öğrencilere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin elektrik hattını keserek yangına müdahale etti. Tazyikli suyla söndürülüp soğutma çalışmalarının yapıldığı çamaşır makinesinden geriye kül yığını kaldı.

Öte yandan çıkan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, öğrencilerin çamaşır makinesini 3 saat önce ikinci el eşya satan bir iş yerinden aldıklarını, makineyi kurduktan sonra ilk yıkamada çamaşır makinesinin bu hale geldiğini belirtti.  


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İşsiz sayısı 3 milyon 749 bin kişiye ulaştı
11 ayda 64 ülkeye balık ihracatı yapıldı
Tek yıkamalık çamaşır makinesi
Teröristlerin 5 odalı sığınağı imha edildi
Şehit Rize Emniyet Müdürüne Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı
'Sarı Yelekliler' eylemi İngiltere'de
Tatil merkezi Alaçatı'da yangın
Üniversite öğrencilerini taşıyan servis kaza yaptı
Eksi 2 derecede kadına yönelik şiddete tiyatro
-
Çok Okunanlar
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
Devlet Bahçeli terör finansörlerine ateş püskürdü
Devlet Bahçeli terör finansörlerine ateş püskürdü
Kasım ayında pazar tezgahları alev aldı
Kasım ayında pazar tezgahları alev aldı
Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız
Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız
Kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunan adamın kolunu kırdılar
Kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunan adamın kolunu kırdılar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
İşsiz sayısı 3 milyon 749 bin kişiye ulaştı
İşsiz sayısı 3 milyon 749 bin kişiye ulaştı
11 ayda 64 ülkeye balık ihracatı yapıldı
11 ayda 64 ülkeye balık ihracatı yapıldı
Tek yıkamalık çamaşır makinesi
Tek yıkamalık çamaşır makinesi
Teröristlerin 5 odalı sığınağı imha edildi
Teröristlerin 5 odalı sığınağı imha edildi
Şehit Rize Emniyet Müdürüne Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı
Şehit Rize Emniyet Müdürüne Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı
'Sarı Yelekliler' eylemi İngiltere'de
'Sarı Yelekliler' eylemi İngiltere'de
Tatil merkezi Alaçatı'da yangın
Tatil merkezi Alaçatı'da yangın
Üniversite öğrencilerini taşıyan servis kaza yaptı
Üniversite öğrencilerini taşıyan servis kaza yaptı
Eksi 2 derecede kadına yönelik şiddete tiyatro
Eksi 2 derecede kadına yönelik şiddete tiyatro
Aydın'da Cumhur İttifakında İbre AK Parti'ye döndü
Aydın'da Cumhur İttifakında İbre AK Parti'ye döndü
Yabani meyveleri şifa kaynağına dönüştürüyor
Yabani meyveleri şifa kaynağına dönüştürüyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji