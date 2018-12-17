Tek yıkamalık çamaşır makinesi

Alınan bilgiye göre, olay Eskişehir Bahçelievler Mahallesi Şimşek Sokakta meydana geldi.

Öğrenciler, yaşadıkları ev için yaklaşık 3 saat önce ikinci el eşya satılan bir işletmeden çamaşır makinesi aldı. Daha sonra öğrenciler, çamaşırlarını makineye atıp çalıştırarak evden çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çamaşır makinesi yanmaya başladı. Ardından alevlerin büyümesiyle açık olan mutfak camından dumanlar yükselmeye başladı. Evden çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine ve dairede kalan öğrencilere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin elektrik hattını keserek yangına müdahale etti. Tazyikli suyla söndürülüp soğutma çalışmalarının yapıldığı çamaşır makinesinden geriye kül yığını kaldı.

Öte yandan çıkan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, öğrencilerin çamaşır makinesini 3 saat önce ikinci el eşya satan bir iş yerinden aldıklarını, makineyi kurduktan sonra ilk yıkamada çamaşır makinesinin bu hale geldiğini belirtti.