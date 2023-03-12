Tarsuslular Derneği Savaş İnandıoğlu ile Güven Tazeledi

İstanbul'da yaşayan Tarsusluları bir çatı altında toplamayı hedefleyen Tarsus Kültür ve Dayanışma Derneği 2023 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

TÜRKİYENİN KÜLTÜR BAŞKENTİ TARSUS

Anadolu coğrafyasının en eski yerleşim birimi olan Tarsus kentinde doğup büyüyen ve yaşamlarını İstanbul'da sürdüren Tarsuslu'ların kurduğu Tarsus Kültür ve Dayanışma Derneği emin adımlarla yoluna devam ediyor.

HEMŞERİLİK VE DAYANIŞMA DUYGUSU AĞIR BASIYOR

Son derece elit ve kültürlü insanlardan oluşan Tarsuslu'lar günlük hayat meşgalesinden bir nebze olsun uzaklaşmak ve Tarsuslu hemşerileri ile kaynaşmak, istişareler yapmak üzere genel kurul toplantısında bir araya geldiler. Tarsuslu ünlü hukukçu Avukat Savaş İnandıoğlu'nun ofisinde toplanan dernek üyeleri Tarsus Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanlığına yıllardan beri büyük gayretler sarfeden Avukat Savaş İnandıoğlu'nu oy birliği ile seçtiler.

BAŞKANLIĞA YENİDEN AVUKAT İNANDIKLIOĞLU SEÇİLDİ

Genel Kurul toplantısında Başkan Savaş İnandıoğlu'nun yanısıra, başkan yardımcılığına Türkay Gerger, Genel Sekreterliğe Ali Akyolcu, Saymanlığa Hakan Kürklü, Yönetim Kurulu üyeliğine de Bilge Öztürk seçildi. Dernek Denetim Kurulu'na ise, oy birliği ile Nuri Doğan, Elvan Özbek ve Serin Erişikoğlu getirildi.

DAHA GÜZEL GÜNLERE ERİŞECEĞİZ

Tarsus Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Savaş İnandıoğlu genel kurul toplantısına katılan hemşerilerine hitap ederek şunları söyledi: " Çok değerli hemşerilerimizle uzun bir aradan sonra buluşarak, Tarsus üzerine konuşmak fırsatı yakaladık. Daha güzel günlere erişmek için planlar yaptık. Birbirimizi çok özlediğimizi fark ettik. Daha sık görüşmek üzere sözleştik"

SOSYAL FAALİYETLER YOĞUNLAŞACAK

Son derece samimi ve keyifli bir atmosferde gerçekleştirilen toplantıda, Tarsuslu hemşerilerin arasında daha ciddi bir network ağı oluşturulması ve özellikle gençlerin daha çok tanışma ve bir araya gelmeleri için ortamlar sağlanması kararlaştırıldı. Sosyal faaliyetler konusunda azami gayretlerin gösterilmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.