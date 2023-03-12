Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Tarsuslular Derneği Savaş İnandıoğlu ile Güven Tazeledi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Tarsuslular Derneği Savaş İnandıoğlu ile Güven Tazeledi

İstanbul'da yaşayan Tarsusluları bir çatı altında toplamayı hedefleyen Tarsus Kültür ve Dayanışma Derneği 2023 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

İstanbul'da yaşayan Tarsusluları bir çatı altında toplamayı hedefleyen Tarsus Kültür ve Dayanışma Derneği 2023 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

TÜRKİYENİN KÜLTÜR BAŞKENTİ TARSUS

Anadolu coğrafyasının en eski yerleşim birimi olan Tarsus kentinde doğup büyüyen ve yaşamlarını İstanbul'da sürdüren Tarsuslu'ların kurduğu Tarsus Kültür ve Dayanışma Derneği emin adımlarla yoluna devam ediyor.

HEMŞERİLİK VE DAYANIŞMA DUYGUSU AĞIR BASIYOR

Son derece elit ve kültürlü insanlardan oluşan Tarsuslu'lar günlük hayat meşgalesinden bir nebze olsun uzaklaşmak ve Tarsuslu hemşerileri ile kaynaşmak, istişareler yapmak üzere genel kurul toplantısında bir araya geldiler. Tarsuslu ünlü hukukçu Avukat Savaş İnandıoğlu'nun ofisinde toplanan dernek üyeleri Tarsus Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanlığına yıllardan beri büyük gayretler sarfeden Avukat Savaş İnandıoğlu'nu oy birliği ile seçtiler.

BAŞKANLIĞA YENİDEN AVUKAT İNANDIKLIOĞLU SEÇİLDİ

Genel Kurul toplantısında Başkan Savaş İnandıoğlu'nun yanısıra, başkan yardımcılığına Türkay Gerger, Genel Sekreterliğe Ali Akyolcu, Saymanlığa Hakan Kürklü, Yönetim Kurulu üyeliğine de Bilge Öztürk seçildi. Dernek Denetim Kurulu'na ise, oy birliği ile Nuri Doğan, Elvan Özbek ve Serin Erişikoğlu getirildi.

DAHA GÜZEL GÜNLERE ERİŞECEĞİZ

Tarsus Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Savaş İnandıoğlu genel kurul toplantısına katılan hemşerilerine hitap ederek şunları söyledi: " Çok değerli hemşerilerimizle uzun bir aradan sonra buluşarak, Tarsus üzerine konuşmak fırsatı yakaladık. Daha güzel günlere erişmek için planlar yaptık. Birbirimizi çok özlediğimizi fark ettik. Daha sık görüşmek üzere sözleştik"

SOSYAL FAALİYETLER YOĞUNLAŞACAK

Son derece samimi ve keyifli bir atmosferde gerçekleştirilen toplantıda, Tarsuslu hemşerilerin arasında daha ciddi bir network ağı oluşturulması ve özellikle gençlerin daha çok tanışma ve bir araya gelmeleri için ortamlar sağlanması kararlaştırıldı. Sosyal faaliyetler konusunda azami gayretlerin gösterilmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.



Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tarsuslular Derneği Savaş İnandıoğlu ile Güven Tazeledi
İstanbul Kitap Okuma Şampiyonu
Bir İrlanda Klasiği 'Sessiz Kız'
65 Milyon Yıl Önce
Çığlık 6
Kızılay'ın 140 bin'e sattığı çadırı, 32 bin liraya kurdular
Hayata Röveşata Çeken Adam
İstanbul'da 93 Okul acil tahliye ediliyor
Sözcü TV. Yayın Hayatına Başladı
-
Çok Okunanlar
Hayata Röveşata Çeken Adam
Hayata Röveşata Çeken Adam
Tarsuslular Derneği Savaş İnandıoğlu ile Güven Tazeledi
Tarsuslular Derneği Savaş İnandıoğlu ile Güven Tazeledi
Kızılay'ın 140 bin'e sattığı çadırı, 32 bin liraya kurdular
Kızılay'ın 140 bin'e sattığı çadırı, 32 bin liraya kurdular
Bir İrlanda Klasiği 'Sessiz Kız'
Bir İrlanda Klasiği 'Sessiz Kız'
Çığlık 6
Çığlık 6
65 Milyon Yıl Önce
65 Milyon Yıl Önce
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Tarsuslular Derneği Savaş İnandıoğlu ile Güven Tazeledi
Tarsuslular Derneği Savaş İnandıoğlu ile Güven Tazeledi
İstanbul Kitap Okuma Şampiyonu
İstanbul Kitap Okuma Şampiyonu
Bir İrlanda Klasiği 'Sessiz Kız'
Bir İrlanda Klasiği 'Sessiz Kız'
65 Milyon Yıl Önce
65 Milyon Yıl Önce
Çığlık 6
Çığlık 6
Kızılay'ın 140 bin'e sattığı çadırı, 32 bin liraya kurdular
Kızılay'ın 140 bin'e sattığı çadırı, 32 bin liraya kurdular
Hayata Röveşata Çeken Adam
Hayata Röveşata Çeken Adam
İstanbul'da 93 Okul acil tahliye ediliyor
İstanbul'da 93 Okul acil tahliye ediliyor
Sözcü TV. Yayın Hayatına Başladı
Sözcü TV. Yayın Hayatına Başladı
6 Şubat Sonrası Mersin'de Kiralar Uçuşa Geçti
6 Şubat Sonrası Mersin'de Kiralar Uçuşa Geçti
Depremden 13 Gün Sonra Canlı Çıkarıldılar
Depremden 13 Gün Sonra Canlı Çıkarıldılar
Mersin Özel Destek Bekliyor
Mersin Özel Destek Bekliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji