Suudi yetkililer Kaşıkçı cinayeti soruşturması 'iç işlerine müdahale'

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının uluslararası hale getirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar al-Aiban, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, Kaşıkçı cinayetinin ağır bir suç ve talihsiz bir kaza olduğunu açıkladı. Cinayetin uluslararası bir boyuta taşınma çağrılarını reddeden Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar al-Aiban, Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyleyerek, cinayete ilişkin gerekli önlemlerin alındığını belirtti .Suudi yetkililer, diğer yandan cinayetle ilgili soruşturmanın uluslararası hale getirilmesine karşı olduklarını da vurguladı.

Şüphelilerin işkenceye tabi tutulmadan sorgulandığını öne süren Riyad yönetimi, uluslararası soruşturmayı "iç işlerine müdahale" olarak algılayacaklarını ifade etti.