Kaynak: AA
Spot doğal gazda referans fiyat yükseldi
Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 13.632 TL'ye yükseldi. İşlem hacmi ise bir günde yüzde 85 artarak 19 milyon lirayı aştı.
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