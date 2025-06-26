İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi’ne düzenlediği hava saldırısında, el-Ceruşa ailesinin yaşadığı ev doğrudan hedef alındı. Saldırıda aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Cenazeler gözyaşlarıyla defnedildi

Saldırının ardından yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Şifa Hastanesi morgundan alınarak aile üyeleri ve bölge halkının katıldığı törenle toprağa verildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları büyük acı yaşarken, gözyaşları cenazeye katılanlara da yansıdı.

Siviller hedefte, ölümler artıyor

Gazze’de sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılar artarak devam ediyor. El-Ceruşa ailesinin evi gibi çok sayıda sivil yapı doğrudan hedef alınıyor.

Uluslararası kamuoyu ise bu saldırılar karşısında sessiz kalmakla eleştiriliyor. İsrail ordusundan henüz saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.