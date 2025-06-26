Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Moskova’da yapılacak Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Rusya’nın ticari ilişkilerinin küresel gelişmelerle birlikte stratejik bir boyut kazandığını belirten Bolat, iki ülkenin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Rusya, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı

Bolat, 2024 yılında 52,6 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Rusya’nın Türkiye'nin en fazla dış ticaret yaptığı ülke konumuna geldiğini açıkladı. Yılın ilk 5 ayında Rusya’ya ihracatın 2,7 milyar doları aştığını belirten Bolat, “Hedefimiz, hem hacmi hem sektör çeşitliliğini artırarak bu ilişkileri daha da derinleştirmek” dedi.

Küresel krizler ticari ilişkilere yeni anlam yüklüyor

Orta Doğu’daki gerilimler ve Çin-ABD rekabeti gibi küresel gelişmelerin Türkiye-Rusya ticaretini daha kritik hale getirdiğini belirten Bolat, "Bu süreç, iki ülkenin sadece ekonomik değil jeopolitik iş birliğini de ön plana çıkarıyor. Türkiye, lojistik ve üretim köprüsü olarak kilit konumda," ifadelerini kullandı.

Müteahhitlikte Rusya pazarı ilk sırada

Bakan Bolat, Türk müteahhitlerinin 1988’den bu yana Rusya’da 2 bin 183 projede 103 milyar dolarlık iş üstlendiğini hatırlatarak, Rusya’nın bu alandaki en büyük ve köklü pazar konumunu sürdürdüğünü söyledi.

KEK Toplantısı’nda protokol imzalanacak

Bolat, KEK toplantısına Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile birlikte eş başkanlık yapacaklarını belirtti. Toplantıda ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, kültür ve turizm gibi başlıklarda teknik müzakereler yürütülecek ve KEK Protokolü imzalanacak.

Tahıl Koridoru ve barış diplomasisi gündemde

Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde 30 milyon ton tahılın dünya pazarlarına ulaştığını hatırlatan Bolat, girişimin yeniden işler hale gelmesi için Türkiye’nin diplomatik çabalarının sürdüğünü belirtti.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış girişimlerimiz bölge istikrarı için kritik önemde,” diyen Bolat, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında izlediği dengeli tutumun küresel barış açısından da değerli bir referans olduğunu söyledi.