İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan toplu ulaşıma yüzde 21,29 oranında zam teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmedi.

İBB, kapsamlı zam teklifi sundu

Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıda İBB, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, deniz yolu, taksi, minibüs ve servis ücretlerine yönelik yeni zam tarifesi sundu.

Teklife göre tam elektronik biletin 27 liradan 32,75 liraya, Marmaray tam parkur ücretinin 72,49 liraya çıkarılması öngörüldü. Taksimetre açılış ücretinin 50,94 lira, kilometre başı ücretin 33,96 lira olması teklif edildi.

İTEO: Yüzde 30 zam istiyoruz

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, İBB'nin sunduğu yüzde 21,29’luk zammın yetersiz olduğunu savundu. "Bu hesaplardan bir şey anlamadım," diyen Aksu, masrafların arttığını belirterek en az yüzde 30 oranında zam istediklerini dile getirdi.

Bakanlık: Zam gündemi alışkanlığa dönüşmemeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam teklifinin bilimsel hesaplamalarla belirlendiğini ancak ekonomik koşullar gereği zam yapılmasının uygun olmadığını ifade etti.

Yücel, ocak ayında formül yüzde 15,3 oranını göstermesine rağmen yüzde 35 zam yapıldığını hatırlatarak, "Zam talebinin sürekli gündeme gelmesi kötü bir alışkanlığa dönüşüyor" dedi.

Son zam ocakta yapılmıştı

Toplantı sonunda yapılan oylamada, İBB’nin yüzde 21,29 oranındaki zam talebi oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul’da en son 15 Ocak’ta toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapılmıştı.