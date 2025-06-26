Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başladı. Dün yüzde 0,7 değer kazanan gram altın, günü 4259 liradan kapatırken; bu sabah saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2’lik artışla 4266 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını da yükselişte

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 7020 liradan, Cumhuriyet altını ise 27.960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı da yüzde 0,1 artışla 3336 dolar seviyesine çıktı. Ons altındaki yükseliş, içeride gram fiyatına da yukarı yönlü destek veriyor.

Dolar zayıflıyor, altın güç kazanıyor

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilikte, dolar endeksinin düşüşü etkili oluyor. Endeks, Mart 2022’den bu yana en düşük seviyelerden biri olan 97,5 puanda yatay seyrediyor. Bu durum, dolar üzerinden fiyatlanan altının yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesine neden oluyor.

Avro/dolar paritesi ise 1,1680 seviyesine yükselerek Ekim 2021’den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Gözler Fed ve Trump geriliminde

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair beklentiler piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. Para piyasaları, Fed’in ilk faiz indirimini eylülde yapacağına kesin gözüyle bakarken; temmuzda indirim ihtimalinin arttığı görülüyor.

Son açıklamalar, Fed’in bu yıl üç kez faiz indirebileceği yönünde fiyatlanmaya yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri ve yeni başkan arayışında olması da piyasadaki belirsizlikleri artırıyor.

Trump, Powell’ı "korkunç" olarak nitelendirirken, Powell’ın yerine geçebilecek 3-4 ismi değerlendirdiğini ve eylül ya da ekimde bu konuda adım atabileceğini açıkladı.

Teknik seviyelere dikkat

Analistler, teknik açıdan ons altın için 3360 doların direnç, 3300 doların ise destek seviyesi olduğunu belirtiyor.

Bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para-banka istatistikleri; yurt dışında ise ABD büyüme verisi başta olmak üzere yoğun veri akışı takip edilecek.