Dolar/TL, haftanın dördüncü işlem gününe yatay bir başlangıç yaptı. Kur, sabah 09.30 itibarıyla 39,7710 seviyesinden işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre hafif artış gösteren kur, yatırımcıların küresel ve yerel faiz politikalarına odaklandığı bir günde dikkatle izleniyor.

Fed'in mesajları faiz indirimi beklentisini artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre sunumları, piyasalarda yeni fiyatlamaların önünü açtı. Powell, stagflasyon riskinin bulunmadığını belirtirken, para politikasına ilişkin daha yumuşak bir ton kullandı. Bu söylemler, Fed’in yıl sonuna kadar üç faiz indirimi yapabileceği beklentisini güçlendirdi.

Analistlere göre, para piyasaları eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüksek görüyor. Bu da dolar endeksinde belirgin bir oynaklık yaratmasa da gelişmekte olan ülke para birimlerine destek veriyor.

TCMB özeti ve banka verileri izleniyor

Yurt içinde gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 19 Haziran’da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ait özet metinde. Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Toplantı özetinde, enflasyon görünümüne ilişkin yeni sinyaller aranıyor.

Bugün ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri ile ABD’den gelecek büyüme başta olmak üzere yoğun veri seti piyasaların takibinde olacak.

Döviz kurları ve endekslerde son durum

Dolar/TL: 39,7710

Avro/TL: %0,5 artışla 46,5820

Sterlin/TL: %0,6 yükselişle 54,6740

Dolar endeksi: 97,5 seviyesinde yatay

Küresel risk iştahı sınırlı kalırken, gelişmelerin kur üzerindeki etkisinin sınırlı ve dalgalı şekilde devam etmesi bekleniyor.