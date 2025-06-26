Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir kamyonetteki gizli bölmede 1210 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gizli bölme fark edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı tespit edilen kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, kasanın tabanına özel olarak yapılmış gizli bir bölme bulundu.

Ekipler, bu bölümde saklanmış halde 1210 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Sürücü tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.