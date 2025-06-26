İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısı, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Saldırının hedef aldığı bir binada yangın çıkarken, çevredeki birçok yapı da ağır hasar aldı.

Yangına müdahale ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Saldırının ardından çıkan yangına bölge halkı ve sivil savunma ekipleri birlikte müdahale etti. Enkaz altındakilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, olay yerinde büyük bir panik yaşandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda birçok bina tamamen yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.

Siviller hedefte, can kaybı sayısı artabilir

Saldırının sivil yaşam alanlarını hedef aldığı belirtilirken, olayda ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Ancak kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

İsrail ordusu ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.