Trendyol Süper Lig'de 5. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 5. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 5. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak maçlara dair hakem atamaları belli oldu. 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günleri gerçekleştirilecek karşılaşmalar, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak. Haftanın en dikkat çekici mücadelesi ise Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek. Bu zorlu karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün olarak belirlendi.

5. Hafta Maç Programı ve Hakem Atamaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında görev alacak hakemleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bu haftaki maçlar, takımların performanslarını değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor. İşte 5. haftanın programı ve hakem atamaları:

13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek ve bu maçı Arda Kardeşler yönetecek. Aynı saatte Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile mücadele ederken, hakem Oğuzhan Aksu bu maçı yönlendirecek. Eyüpspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta ise Batuhan Kolak düdük çalacak. Saat 20.00'de başlayacak Konyaspor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasında Halil Umut Meler, Beşiktaş - Başakşehir maçında ise Alper Akarsu hakemlik yapacak.

14 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Kayserispor ile Göztepe, Gaziantep FK ile Kocaelispor karşılaşacak. Bu maçlarda sırasıyla Atilla Karaoğlan ve Yiğit Arslan hakem olarak görev alacak. Haftanın en merakla beklenen maçı olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması ise 20.00'de başlayacak ve bu karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Son olarak, 15 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği arasında yapılacak maçı Zorbay Küçük yönlendirecek.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftası, futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlarla dolu. Hakem atamaları, ligdeki mücadelelerin adil bir şekilde yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor. Takımların performansları ve hakemlerin kararları, bu haftaki mücadelelerin sonucunu belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.

Yorumlar
