TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor Maçındaki İhlallerin Cezalarını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Cezalar Hakkında Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında belirlenen "müsabaka sonucunu etkileme" ve "bahis" ihlalleriyle ilgili kararlarını kamuoyuna duyurdu. TFF, bu ihlaller nedeniyle Hukuk Müşavirliği’ne sevk edilen 27 kişiye hak mahrumiyeti cezası uygulandığını bildirdi. Bu durum, futbol dünyasında dürüstlük ve şeffaflık adına atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

İhlaller ve TFF'nin Aldığı Kararlar

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 2 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, ilgili müsabaka ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi çerçevesinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Bu inceleme sonucunda, bahis ve müsabaka sonucunu etkileme eylemleri nedeniyle çeşitli cezalar belirlendi. Alınan kararlar, özellikle bahis ihlalleri açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Cezaların Dağılımı ve Süreleri

Verilen cezalara göre, bazı isimler 1 yıl, bazıları ise 8 ay süreyle hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. İşte öne çıkan bazı cezalar:

Abdullah Beytaş - 8 ay hak mahrumiyeti

Canberk Aydemir - 1 yıl hak mahrumiyeti

Cenk Doğan - 1 yıl hak mahrumiyeti

Ekin Karakuyu - 8 ay hak mahrumiyeti

Fatih Kızılkaya - 8 ay hak mahrumiyeti

Recep Taşbakır - 8 ay hak mahrumiyeti

Şahin Kaya - 1 yıl hak mahrumiyeti

Volkan Erten - 1 yıl hak mahrumiyeti

Bu cezalar, futbol camiasında bahis ihlallerinin ciddiyetini ve TFF’nin bu tür eylemlere karşı ne denli kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Soruşturma Süreci ve Gelecek Adımlar

28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına ilişkin ceza uygulamalarının yanı sıra, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine karar verildi. TFF, ilgililerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılmasıyla incelemenin devam edeceğini duyurdu.

Sonuç ve Futbolun Geleceği

TFF'nin bu kararı, Türk futbolunda bahis ve müsabaka sonucunu etkileme gibi ciddi ihlallerin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Futbolseverler ve kulüpler, bu tür eylemlerin önüne geçilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Gelecek süreçte, bu tür ihlallere karşı daha etkili önlemler alınması bekleniyor. Böylece, sporun ruhuna uygun bir rekabet ortamı sağlanması hedefleniyor.