Son 2 Yılın Avrupa Şampiyonu Milli Boksör Emrah Yaşar, Rotasını Olimpiyatlara Çevirdi

Milli boksör Emrah Yaşar, son iki yılda elde ettiği başarılarla 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor. Avrupa şampiyonalarında kazandığı birinciliklerle dikkat çeken Yaşar, boks kariyerinde yeni bir döneme adım atmak üzere önemli adımlar atıyor. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önceki Türkiye şampiyonalarında gösterdiği performans, onun uluslararası arenada da başarılı olacağının sinyallerini veriyor.

Emrah Yaşar'ın Kariyeri ve Hedefleri

Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Emrah Yaşar, 2018 yılında Şanlıurfa'da tanıştığı boks sporunda, Türkiye şampiyonalarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye başladı. Fenerbahçe Kulübü'ne transfer olduktan sonra, 2024 yılında Bulgaristan'da düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası ve 2025 yılında Macaristan'da gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Ayrıca, 2025 yılında Kazakistan'da gerçekleştirilen World Boxing Cup Turnuvası'nda ikinci olarak uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekti.

Olimpiyat Hedefi ve Turnuva Takvimi

Emrah Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksta birçok Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu, uluslararası alanda ise 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandığını belirtti. Avrupa'da iki kez şampiyon olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Yaşar, "Şimdi önümüzde Kocaeli'nde 23 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Türkiye Şampiyonası var. Orada da şampiyon olmayı hedefliyoruz. Sonrasında 2026 yılında pek çok turnuva var; Avrupa Şampiyonası ve diğer kupalar. Bu turnuvalara hazırlanmaya odaklanıyoruz. 2027 yılında ise Avrupa Oyunları var. Tüm bu organizasyonlar, 2028 yılında düzenlenecek Los Angeles Olimpiyatları için puan toplanan turnuvalar. En büyük hedefimiz 2028 yılındaki olimpiyatlar ve orada güzel bir derece elde etmek için programlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Emrah Yaşar'ın Başarılarına Destek

Yaşar'ın antrenörü Serhat Akagündüz, Şanlıurfa'daki boks çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade ederek, "Emrah'ın başarıları bizim için tesadüf değil. Biz çalışmalarımızı yapıyoruz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Olimpiyatlara giden yolda önemli adımlar atıyoruz. Bunun yanı sıra Fenerbahçe Kulübü de bize ciddi anlamda destek veriyor. 2028 yılında Los Angeles Olimpiyatları'nda inşallah şehrimize ve ülkemize bir altın madalya getireceğiz. Buna inanıyoruz ve sözünü de şimdiden veriyoruz" şeklinde konuştu.