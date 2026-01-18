Söke 1970 Spor - Alanya 1221 FSK Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 17. hafta mücadelesi bugün saat 15.00'te Didim Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilerek futbolseverlerin ilgisini çekecek. Aydın temsilcisi Söke 1970 Spor, Antalya'nın Alanya 1221 FSK takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, her iki takımın sezon hedefleri bakımından büyük önem taşıyor.

Maçın Detayları

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, saat 15.00'te başlayacak olan maç, Söke 1970 Spor'un sahasında gerçekleşecek. Ancak, Söke Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle mücadele Didim Atatürk Stadı'nda oynanacak. Ligde üst sıraları hedefleyen Söke 1970 Spor, play-off potasına girmek için önemli bir fırsat yakalamak istiyor. Diğer yandan, Alanya 1221 FSK, deplasmanda puan arayarak sezon hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Canlı Yayın Bilgileri

Futbolseverlerin merakla beklediği bu maçın yayın detayları da belli oldu. Maç, Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Bu durum, hem Aydınlı taraftarlar hem de Alanyalı futbolseverler için büyük bir avantaj sağlayacak. Maçın yüksek kalitede yayınlanacak olması, izleyicilerin karşılaşmayı daha iyi takip etmesine imkan tanıyacak.

Her iki takımın taraftarları, maç öncesi heyecanla beklemekte ve karşılaşma için stadyumun dolması bekleniyor. Bugün saat 15.00'te başlayacak bu önemli mücadele, futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak.