Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de olacak mı?

Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de olacak mı?

La Liga’da 4’te 4 yapan Real Madrid, 20 Eylül’de Espanyol’u ağırlıyor. Arda Güler’in yine ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol
Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de olacak mı?
Okunma Süresi: 1 dk

La Liga’nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol’u ağırlıyor. Ligde oynadığı 4 maçın tamamını kazanan eflatun-beyazlılar, Santiago Bernabeu’da taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Xabi Alonso döneminde daha çok süre bulmaya başlayan milli futbolcu Arda Güler, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Genç yıldızın Espanyol karşısında da ilk 11’de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Maç Günü: 20 Eylül Cumartesi
Saat: 17.15 (TSİ)
Stat: Santiago Bernabeu
Yayın: S Sport, S Sport Plus

Muhtemel 11’ler

Real Madrid: Courtois, Militao, Alaba, Carvajal, Fernandez, Ceballos, Tchouameni, Vinicius, Arda, Diaz, Mbappe
Espanyol: Dmitrovic, Calero, Cabrera, Romero Serrano, El Hilali, Dolan, Gonzalez, Lozano, Puado Diaz, Milla, Fernandez

