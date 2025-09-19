Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de olacak mı?

La Liga’nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol’u ağırlıyor. Ligde oynadığı 4 maçın tamamını kazanan eflatun-beyazlılar, Santiago Bernabeu’da taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor.
Teknik direktör Xabi Alonso döneminde daha çok süre bulmaya başlayan milli futbolcu Arda Güler, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Genç yıldızın Espanyol karşısında da ilk 11’de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Maç Günü: 20 Eylül Cumartesi
Saat: 17.15 (TSİ)
Stat: Santiago Bernabeu
Yayın: S Sport, S Sport Plus
Muhtemel 11’ler
Real Madrid: Courtois, Militao, Alaba, Carvajal, Fernandez, Ceballos, Tchouameni, Vinicius, Arda, Diaz, Mbappe
Espanyol: Dmitrovic, Calero, Cabrera, Romero Serrano, El Hilali, Dolan, Gonzalez, Lozano, Puado Diaz, Milla, Fernandez